'Este Gobierno ha hecho más que el anterior en lucha antidrogas'

Entre el arsenal de argumentos que trajo el vicepresidente Óscar Naranjo esta semana a Washington para defender los esfuerzos antidrogas que se realizan en el país, hubo uno que llamó mucho la atención: que en estos siete años el gobierno de Juan Manuel Santos se han dado hasta mejores resultados e la lucha contra los estupefacientes que los que se obtuvieron durante los ocho años de Álvaro Uribe Vélez.



Y llegó con estadísticas para demostrarlo y hacer las comparaciones.

Según dijo Naranjo durante una rueda de prensa en la Embajada de Colombia en Washington, un estudio hecho para determinar la cantidad de cocaína decomisada por ambos gobierno concluyó que en la era Santos -que aún no culmina- se han incautado 1.000 toneladas más de droga que durante el gobierno anterior.



Así mismo, indicó que mientras en el 2002 se decomisaba un 16 por ciento del total de la producción de coca en el país (de unas 580 toneladas métricas), en el 2016 esa cifra ha subido 42 por ciento (de unas 850 toneladas).



Lo cual quiere decir, de acuerdo con el General, que hay menos disponibilidad de la droga de la que había antes a pesar del aumento de los cultivos ilícitos.



"Hoy la disponibilidad (de la droga) es menor a la que había entre 2002 y 2009, la interdicción está en aumento y tenemos un plan ambicioso que combina la erradicación forzosa con un programa de sustitución voluntaria", dijo Naranjo, aunque sin mencionar con nombre propio al gobierno de Uribe.



La apuesta de Naranjo es lograr convencer a las autoridades en EE. UU., tanto de la administración Trump como en el Congreso, a que adopten una enfoque multidimensional que no se concentre únicamente en el número de hectáreas cultivadas sino que incluya otros factores como la interdicción a la hora de hacer sus evaluaciones.



Como se sabe, en Washington hay gran preocupación por el aumento de los cultivos en el país, que se han más que duplicado a lo largo de los últimos dos años.



El General, así mismo, indicó que desde 1992 al presente, el país ha erradicado más de 2 millones de hectáreas lo cual indica, si se asume que anualmente aún permanecen unas 150 mil, que el nivel de resiembra es de más del 80 por ciento.



Para Naranjo, en gran parte eso ha sido una consecuencia del conflicto pues el estado no había podido entrar a zonas controladas por las Farc.



La apuesta del gobierno, dijo, es 'quebrarle el espinazo' al vicioso ciclo de la resiembra y acabar de una vez por toda con los cultivos. Algo que, sostuvo, ya se estaría logrando pues el nivel de resiembra que están viendo en los programas de sustitución de cultivos voluntarios es del 12 por ciento únicamente.



Pero los paralelos no se detuvieron allí. Según Naranjo, el actual Gobierno ha extraditado 894 nacionales a EE. UU. mientras que, sostuvo, la cifra del gobierno anterior fue de 857 durante los 8 años.



El Vicepresidente trajo el dato a colación pues, a su juicio, se está vendiendo la idea equivocada de que el proceso de paz ha debilitado la figura de la extradición.



En ese sentido volvió a reiterar que los miembros de las Farc que cometan delitos posteriores a la firma de los acuerdos del 2 de diciembre del 2016 podrán ser extraditados a EE. UU. y precisó que de 25 supuestos narcos que se habían colado en la lista que presentó las Farc identificando a sus miembros ya han expulsado a 23 que no podrán beneficiarse de la Jurisdicción Especial de Paz y serán extraditados si Washington los requiere.



Por otra parte, Naranjo catalogó la decisión de la Unión Europea de excluir a las Farc de su lista de organizaciones terroristas como una "señal inequívoca" de que el proceso de paz está funcionando y que valoran la transición que está haciendo el grupo de organización armada a partido político y su entrega de armas.



Sobre si EE. UU. debería caminar por el mismo sendero, el Vicepresidente dejó claro que esa es una evaluación autónoma que le corresponde al gobierno de ese país.



Naranjo tiene previsto reunirse con el Vicepresidente Mike Pence este viernes y tiene encuentros previstos con el Consejero de Seguridad Nacional de Trump, H.R. McMaster, otras figuras de la administración, miembros del Congreso y representantes de ONG y centros de pensamiento.



SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington

​Twitter: @sergom68