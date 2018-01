Museo ofrece a Trump un inodoro de oro en lugar de un Van Gogh

La Casa Blanca pidió prestado al Guggenheim una pintura de Van Gogh, pero el museo le ofreció en su lugar un inodoro de oro del artista iconoclasta Maurizio Cattelan, en un desaire de la institución.

En un correo electrónico enviado a mediados de septiembre, la directora artista y conservadora del Guggenheim, Nancy Spector, declinó la solicitud de préstamo del cuadro 'Landscape with Snow' (1888) del pintor holandés, indicó el Guggenheim al diario The Washington Post.



Spector argumentó que la pintura iba a ser expuesta en el Guggenheim de Bilbao, España, antes de regresar a Nueva York, donde iba a permanecer "en un futuro previsible".



A cambio ofreció un inodoro en oro macizo de Maurizio Cattelan, que se exhibió en el Guggenheim de septiembre de 2016 hasta el verano de 2017. La obra 'Estados Unidos', que incluye el asiento, la cubierta y la cisterna de descarga del inodoro, fue utilizada por unas 100.000 personas durante su exposición en el museo, ubicado frente al Central Park.



Al artista "le gustaría ofrecerlo a la Casa Blanca para un préstamo a largo plazo", escribió Spector, citada por el The Washington Post.



"Es por su puesto de un valor excepcional y bastante frágil, pero daremos todas las instrucciones para la instalación y mantenimiento (...) Lamentamos no poder satisfacer su pedido inicial", agregó Spector.



De su lado, la Casa Blanca no se pronunció. Spector ha criticado públicamente al presidente Donald Trump varias veces desde que fue electo, describiendo un gobierno "marcado por el escándalo y definido por la reducción voluntaria de un número incalculable de libertades individuales".



En agosto explicó en un blog que aunque la obra de Maurizio Cattelan podía ser interpretada de un modo diferente, fue "la referencia a Trump la que tuvo más eco" durante su exhibición en el Guggenheim.



La cantidad de oro usado para la obra no fue revelado, pero Spector había indicado que fue realizada con "millones de dólares de oro".



Las solicitudes de préstamo de la Casa Blanca son una práctica de hace muchos años. Durante el gobierno de Barack Obama varias pinturas de Mark Rothko y Edward Hopper, entre otros, fueron prestados por el museo.

AFP