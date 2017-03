Mucho más que una derrota

Fue viral en redes sociales hace unas semanas el registro de un debate entre partidarios y opositores del régimen de salud vigente en Estados Unidos, conocido como ‘Obamacare’, en el que varios de los que respaldan este conjunto de normas intentaban –sin éxito a la postre– hacer caer en la cuenta a un feroz opositor que este, sin saberlo, era beneficiario directo del mismo.​

Es importante traer a colación esa anécdota porque ilustra todo lo que está detrás del fracaso en el Congreso de la iniciativa legislativa con la que el presidente Donald Trump buscaba implementar un nuevo régimen, no del todo nuevo, pero sí con cambios sustanciales en relación con el vigente. El más importante de ellos: la posibilidad de que cerca de 25 millones de personas en los sectores más vulnerables de la población quedaran sin seguro médico.



(Lea también: Continuidad del 'Obamacare', una derrota mayúscula para Donald Trump)



Acabar con el ‘Obamacare’ fue promesa de campaña de Trump y, luego, tras triunfar en las elecciones, punto de honor para el mandatario. Poner fin a una política pública con rasgos asistencialistas y que, en principio, beneficiaba a comunidades diferentes a las que lo apoyaron era su prioridad. Para cumplirle a su electorado y, de paso, demostrar que si la justicia ha sido un obstáculo en sus planes, el Congreso, con mayoría republicana, su partido, iba a ser un aliado incondicional suyo.



Pero todo le salió al revés. Y aquí hay que centrar la atención en el hecho de que, conforme se fue desarrollando el debate, importantes sectores de la opinión hicieron tránsito de las consignas de campaña a las reflexiones más pausadas e informadas. Esto les permitió concluir que lo que les fue erróneamente mostrado como una manera de destinar sus impuestos para el bienestar de otros grupos sociales –afroamericanos, latinos, inmigrantes en general– no era tan así y que, al contrario, ellos, es decir, la población blanca, rural, de clase media, también eran, como en la anécdota inicial, beneficiarios de esta política. Aquí hay que hacer una alusión a los crecientes problemas de salubridad, sobre todo en términos de salud mental y adicciones que acechan a este segmento del pueblo estadounidense.



(Le puede interesar: ‘Trumpcare’, otra derrota y el gobierno que no despega)



De lo anterior tomaron atenta nota no pocos congresistas republicanos que, sumados a sectores de extrema derecha, buscaban un desmonte total. Notaron que votar a favor de la ley de Trump podría ser demasiado costoso electoralmente para ellos. Sus votos eran fundamentales para confirmar la mayoría republicana. Ante este escollo, no sirvió ni la tan cacareada capacidad negociadora del inquilino de la Casa Blanca, quien, viendo inminente la debacle, optó por la retirada.



(Además: Obama sale en defensa de su plan de salud que divide a republicanos)



Más allá de lo que pueda decirse sobre cómo esto afecta el liderazgo de Trump y su relación con el Congreso, queda en el ambiente una sensación de alivio. Porque siempre será buena noticia, en cualquier lugar del mundo, que a los más vulnerables se les garantice un derecho fundamental, y porque es una señal de que el destino de la principal potencia del planeta no está, como quizá en un momento pareció, atado al temperamento de un líder impredecible y sus caprichos, sino protegido, como también quedó claro con el bloqueo judicial de su decreto migratorio, por el necesario sistema de frenos y contrapesos de la democracia liberal. Al menos por ahora.



editorial@eltiempo.com.co