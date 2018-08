'Bitch' a su exasesora y otros insultos de Trump en público

Timothy A. Clary / AFP

Este martes, Donald Trump llamó 'perra' a su exasesora, Omarosa Manigault Newman, justo cuando se publica un explosivo libro de ella sobre su experiencia en la Casa Blanca. Omarosa lo acompañó desde hace 15 años y no es la primera vez que la insulta. Antes ya la había tildado de "delincuente", "chiflada", "maliciosa", "no inteligente", "desagradable" y "perdedora". No obstante, Trump intensificó la andanada de insultos a un nivel raramente visto incluso en él: "Cuando le das un respiro a una loca y llorona delincuente y le das un trabajo en la Casa Blanca, supongo que simplemente no funciona. ¡Buen trabajo del general Kelly por echar rápidamente a esa perra!"