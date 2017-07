¿Qué tiene molestos a los medios de EE. UU. con Facebook y Google?

No es el mejor momento de la relación entre los medios de comunicación de Estados Unidos y Facebook y Google. El descontento crece y esta semana un grupo de medios -que reúne a gigantes y chicos- embistió contra las dos compañías.

La News Media Alliance, que representa a unos 2.000 medios de Estados Unidos y Canadá, pidió al Congreso de Estados Unidos que se les permita negociar colectivamente con el " duopolio" de distribución de noticias en Internet formado por Google y Facebook, algo que les impide la legislación antimonopolio de ese país.



"Una legislación que permita a las organizaciones periodísticas negociar colectivamente abordará los problemas generalizados que están disminuyendo la salud y calidad conjuntas de la industria de los medios", dijo David Chavern, presidente de News Media Alliance.



Según denuncia la organización, Google y Facebook dominan el tráfico de noticias digitales y consumen el grueso de los ingresos por publicidad, formando un "duopolio" que obliga a los editores a "entregar su contenido y jugar según sus reglas".



"Las leyes 'antitrust' (contra los monopolios) pretenden abordar los daños infligidos por compañías monopolistas dominantes. Pero cuando se trata de los medios, las leyes existentes tienen la consecuencia no intencionada de impedir" que "trabajen juntos para negociar mejores acuerdos" en defensa del periodismo, indica el documento.



La organización considera que sus medios representados, entre ellos The Wall Street Journal, The New York Times o The Washington Post, están "limitados" y tienen un "poder negociador fraccionado frente a un duopolio de facto" que absorbe los ingresos por publicidad.



El domingo, Chavern escribió una columna en The Wall Street Journal donde criticaba la legislación "antitrust" y decía que la única manera para los editores de enfrentar su "inexorable amenaza" era agruparse en un frente unificado para negociar con Google y Facebook.



En este sentido, consideró clave "abogar por una protección más fuerte de la propiedad intelectual, un mejor apoyo a los modelos de suscripción y una cuota justa de ingresos y datos" para lograr la sostenibilidad en la industria periodística.

En un reportaje sobre el tema, publicado en The New York Times, se señala que "los dos gigantes están obteniendo más control sobre la distribución digital, así que los diarios que en algún momento repartieron su periodismo con sus propios camiones tienen que depender cada vez más de estas grandes plataformas en línea para que sus artículos lleguen a la gente, mientras compiten por su atención con noticias falsas, sitios web que roban su contenido y videos de gatos".



En el mismo texto, Mark Thompson, director ejecutivo de The New York Times Company, es citado señalando que “la temperatura está aumentando en términos de preocupación, y en algunos casos de ira, por la que parece ser una relación muy asimétrica y desventajosa entre las casas editoriales y las gigantescas plataformas digitales”.



Estos reclamos se producen en medio de una imparable caída de la demanda de noticias impresas mientras los lectores se vuelcan cada vez más hacia las plataformas en línea. Para Chavern las plataformas de internet "distorsionan el valor económico que se obtiene haciendo buen periodismo".



Dijo que Google y Facebook se llevan más del 70% los 73.000 millones de dólares que gastan anualmente en publicidad en la web. "Pero esos dos gigantes digitales no emplean reporteros. No hurgan en los archivos públicos para descubrir corrupción, ni envían corresponsales a zonas de guerra", escribió.



"Ellos esperan que la económicamente exprimida industria de noticias haga por ellos ese costoso trabajo", añadió.



Facebook y Google, que comparten algunos ingresos con algunas empresas de noticias en ciertas plataformas, han buscado ayudar a los grupos de medios haciéndoles algunas concesiones.



El director de alianzas informativas de Facebook, Campbell Brown, dijo a la AFP: "Estamos comprometidos en ayudar al periodismo de calidad a desarrollarse en Facebook. Hemos avanzado en nuestro trabajo con los medios y hay mucho por hacer. Google, en tanto, dijo en un comunicado: "Queremos ayudar a los editores a triunfar en su transición hacia lo digital".



"En los últimos años creamos varios productos especializados y tecnologías específicas para ayudar" a los periódicos, añadió Google.



El New York Times, de otro lado, señaló que "a pesar de todos los intentos de Google y Facebook por apoyar al periodismo ayudando a las organizaciones noticiosas a captar nuevos flujos de ingresos —para sobrevivir en el nuevo mundo que ellos ayudaron a crear—,estos sitios quedan, al final del día, como la realeza de la corte, mientras que los proveedores de noticias de calidad son solo siervos suplicantes"



Con información de EFE Y AFP.