México, EE. UU. y Canadá empiezan a renegociar el TLCAN

México, Estados Unidos y Canadá comienzan este miércoles a renegociar el acuerdo que hace 23 años abolió sus fronteras aduaneras, crucial para la economía mexicana pero cuyo futuro Donald Trump puso en duda.

La primera ronda para renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se realizará hasta el domingo en Washington, tras meses de incertidumbre luego de que el presidente estadounidense prometiera terminar un pacto que incumbe a casi 500 millones de personas.



"Haremos grandes cambios o nos libraremos del TLCAN para siempre", ha reiterado Trump, que lo considera "un completo desastre para Estados Unidos". Washington cuestiona el déficit de su balanza comercial con México, que desde la firma del pacto en 1994 pasó de un excedente de 1.300 millones de dólares a un déficit de 64.000 millones.



Además, critica la pérdida de empleos de calidad por el cierre de fábricas que se instalaron en México para aprovechar la mano de obra barata.

El secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo dijo en una declaración formal que desea renovar la alianza norteamericana, y que México debe mirar hacia el futuro y no al pasado. Foto: Reuters / Aron Bernstein

"Muchos que perdieron trabajos encontraron nuevos, pero ganan un 20% menos, mientras que en México los salarios han caído un 9% desde el TLCAN por lo que los mexicanos no puedan comprar más bienes estadounidenses", dijo a periodistas el congresista demócrata Tim Ryan.



Canadá, que pondrá la protección del ambiente en el centro de los debates, ha anunciado que buscará agregar normas sobre los derechos de los pueblos autóctonos y la protección de la fuerza laboral.



"Muchos trabajadores se sienten abandonados por la economía mundial del siglo XXI", afirmó la ministra canadiense de Exteriores, Chrystia Freeland.

Por su parte. el secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo indicó la voluntad de su país "de mirar hacia el futuro y no hacia el pasado" en el arranque de la renegociación del TLCAN con México y Canadá e impulsar un "pacto con más comercio y no menos".



