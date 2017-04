Melania Trump gana indemnización por artículo del 'Daily Mail'

La primera dama de EE. UU., Melania Trump, recibirá una compensación por daños y perjuicios del tabloide 'Daily Mail' en relación con un artículo que cuestionaba su trabajo como modelo, informó este miércoles el Tribunal Superior de Londres. La corte dio a conocer un comunicado sobre el acuerdo de compensación, cuyo monto no ha sido desvelado, alcanzado por ambas partes en el caso de libelo interpuesto el año pasado por la esposa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra el rotativo.

Melania Trump inició el proceso legal contra Associated Newspapers, editora del 'Daily Mail', después de que este tabloide publicase un artículo que cuestionaba la naturaleza de su labor como modelo profesional.



Según la nota de las dos partes leída en la corte, el artículo incluía "afirmaciones falsas y difamatorias sobre (Melania Trump), que cuestionaba la naturaleza de su trabajo como modelo profesional" y hacía referencia a que ella facilitaba servicios "que iban más allá de simplemente modelar".



Como parte del acuerdo, el 'Daily Mail' publicará una disculpa por la información falsa, que salió publicada el 20 de agosto del año pasado, en medio de la campaña para las elecciones presidenciales estadounidenses del pasado noviembre.



"Aceptamos que estas afirmaciones sobre la señora Trump no son ciertas y nos retractamos y las retiramos. Nos disculpamos con la Señora Trump por la angustia que nuestra publicación le ha provocado", indica parte de la nota que aparecerá en el periódico, tanto en su versión impresa como en la digital.



El abogado de Melania Trump, John Kelly, dijo que las alegaciones contra su cliente no fueron ciertas y afectaban la "integridad y la dignidad personal" de la primera dama.



Aunque el monto de la compensación no ha sido revelado, los medios indican que puede situarse por debajo de los tres millones de dólares (unos 2,8 millones de euros).



EFE