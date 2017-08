Mattis dice que EE. UU. estudia suministrar armamento letal a Ucrania

24 de agosto 2017 , 10:53 a.m.

24 de agosto 2017 , 10:53 a.m.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, James Mattis, afirmó este jueves en Kiev, que Washington estudia la posibilidad de suministrar armamento letal a Ucrania, al término de sus conversaciones con el presidente ucraniano, Petró Poroshenko.

"Si hablamos de armas defensivas letales, estamos estudiando este asunto", dijo Mattis en una comparecencia conjunta de prensa con el jefe del Estado ucraniano. El jefe del Pentágono indicó que, a partir de lo que ha visto y de la información que ha recibido en Ucrania, a su regreso a EE. UU. presentará a la Casa Blanca determinadas recomendaciones.



"El armamento defensivo no puede provocar a nadie, salvo al agresor, y Ucrania no es un agresor; lucha por su territorio", dijo Mattis. Ucrania ha solicitado reiteradamente a diversos países suministros de armamento letal, pero de momento, como declaró el ministro de Defensa ucraniano, Stepán Poltarak, solo lo ha recibido de Lituania.

El armamento defensivo no puede provocar a nadie, salvo al agresor, y Ucrania no es un agresor; lucha por su territorio FACEBOOK

TWITTER

"Continuaremos prestándoles ayuda en su esfuerzo por defender su país, por defender al pueblo de Ucrania", dijo Mattis, quien agregó que su país respalda las reformas que se llevan a cabo en Ucrania en el ámbito militar y de seguridad de conformidad con los estándares internacionales.

El Secretario de Defensa, James Mattis fue recibido en Kiev, capital de Ucrania, en una calle de honor. Foto: Reuters

En su opinión, dichas reformas contribuyen a aumentar la eficacia de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El secretario de Defensa reiteró la postura de Washington frente a la anexión de Crimea por Rusia y al conflicto armado en el este de Ucrania.



"Nosotros no aceptamos ni aceptaremos jamás la anexión de Crimea por la Federación de Rusia, así como la socavación por Rusia de las fronteras internacionales establecidas", recalcó.



Poroshenko, por su parte, agradeció a EE. UU. la ayuda militar que proporcionó a Ucrania desde "los primeros minutos de la agresión". Recordó que durante su visita a EE. UU. en junio de este año se acordó entablar un "diálogo activo para garantizar las capacidades defensivas de Ucrania".

"Esto se refiere no solo a los suministros de armamento letal, sino al aumento de las capacidades defensivas, incluida la lucha radioelectrónica", explicó. En todo caso, el jefe del Estado no dio detalles de sus conversaciones con Mattis, con el argumento de que "el debate de estos asuntos hasta que no haya una decisión definitiva se debe hacer calladamente".



EFE