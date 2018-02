Con marcha en Washington, estudiantes dan batalla por control de armas

Los estudiantes que sobrevivieron al tiroteo de la semana pasada en una escuela de Florida anunciaron una manifestación para el 24 de marzo, en Washington, con el objetivo de avergonzar a los políticos por no legislar para controlar el acceso a las armas de fuego en EE. UU.

Los estudiantes de la escuela Marjory Stoneman Douglas de Parkland, norte de Miami, prometieron hacer de la matanza, que dejó 17 muertos, un punto de inflexión en el debate por el control de armas en el país, que se encuentra bloqueado.



“Marchamos porque no son solo las escuelas; son los cines, los conciertos, los clubes nocturnos”, dijo el estudiante Alex Wind a la NBC. “Este tipo de cosas simplemente no pueden ocurrir”, agregó.



Se espera que la manifestación de Washington, bautizada como ‘Marcha por nuestras vidas’, inspire otros eventos en todo el país. “No es contra el Partido Republicano o contra los demócratas”, aseguró la estudiante Cameron Kasky a la ABC. “Todos los políticos en ambos lados que reciben dinero de la Asociación Nacional del Rifle (NRA) son responsables”, dijo.

La NRA, poderoso lobby tradicionalmente aliado a los republicanos que actualmente controlan el Congreso de EE. UU., se opone a cualquier limitación en nombre de la segunda enmienda de la Constitución, que garantiza el derecho a poseer y portar un arma.



Ni siquiera después de la masacre de 58 personas en Las Vegas en octubre pasado por un tirador que tenía un arsenal de 47 armas de fuego, el Congreso endureció las leyes de control de armas.



Durante una protesta realizada la noche del sábado en Fort Lauderdale, una sobreviviente de la masacre denunció con firmeza los vínculos del presidente Donald Trump con la NRA.



“A todos los políticos que recibieron donaciones de la NRA, ¡qué vergüenza!”, proclamó Emma González, tras haber fustigado a Trump por haber recibido el apoyo financiero del poderoso grupo durante la campaña presidencial del 2016.

El domingo, González, de 18 años, urgió a los político a unirse a un debate sobre el control de armas, citando a Trump así como al gobernador republicano de Florida, Rick Scott, y el senador republicano por el estado, Marco Rubio.



“Queremos darle la oportunidad de estar del lado correcto de este asunto”, instó González junto a cuatro compañeros de clase, que llamaron a los estudiantes del país a ayudar a impulsar el mensaje.



De hecho, Scott convocó este lunes a una reunión de responsables policiales, educativos y en salud mental en la que se analizarán medidas que intenten evitar los tiroteos.



Al día siguiente de la masacre del miércoles, Trump insistió sobre los problemas mentales del atacante, pero no mencionó nada sobre el derecho a poseer un arma, ni sobre las armas semiautomáticas como el fusil AR-15 que utilizó el tirador, un joven de 19 años llamado Nikolas Cruz.



La masacre de la última semana en Florida se produjo tras varios tiroteos en otras escuelas este año. Cruz enfrenta múltiples cargos por la muerte de 17 personas –mientras que más de 12 resultaron heridos– en un ataque que eclipsó a Columbine como el más mortal tiroteo en una escuela secundaria.



Los cargos podrían llevar a la pena de muerte, pero los fiscales no han dicho aún si buscarán dicha sentencia.



Cruz fue investigado por la Policía en el 2016 después de que se hizo un corte en un brazo en un video en redes sociales y dijo que quería comprar un arma, pero las autoridades decidieron que recibía apoyo suficiente. Además, el FBI admitió que no investigó una advertencia de que Cruz poseía armas.

Donald Trump apoya mejorar los controles de antecedentes

El presidente de EE. UU., Donald Trump, dio este lunes su apoyo a un esfuerzo bipartidista para mejorar un sistema nacional de verificación de antecedentes para la compra de armas, a raíz del tiroteo del miércoles en una escuela de Florida. “Mientras las discusiones están en curso y se están considerando revisiones, el presidente apoya los esfuerzos para mejorar el sistema federal de verificación de antecedentes”, indicó la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders.



Ese gesto supone un cambio en la posición de Trump, que durante su presidencia solo ha tomado una medida relacionada con las armas: la firma, hace un año, de una ley que suspendía una regulación del expresidente Barack Obama para impedir que las personas con problemas mentales puedan acceder a la compra de armas.

AFP y Reuters