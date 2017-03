Las frases de Trump vistas como publicidad machista del siglo XX

Saint Hox

La serie se titula ‘Make America Misogynistic Again’ (haz a Estados Unidos misógino de nuevo). Este aviso publicitario es de 1952. La frase original decía: “Si tu esposo se entera de que has cambiado de marca de café...”, el artista lo cambió por la afirmación de Trump en una entrevista en el 2005 en la cual dijo: “Grab them by the pussy (agárralas por la vagina).