Lo que hace que estas protestas contras las armas sean diferentes

No es claro el alcance que pueden tener las multitudinarias protestas de estudiantes ‘Marcha por nuestras vidas’ (March for Our Lives), que el sábado 24 de marzo le exigieron, en 800 diversos puntos, al gobierno del republicano Donald Trump leyes de control de armas.



Lo que sí es claro es que estas manifestaciones no han tenido precedente y, por sus características, quizás pueden constituir un punto de quiebre en la militancia contra las armas en este país.

Las marchas se produjeron después del paro nacional estudiantil realizado el 14 de marzo. Por supuesto, los estadounidenses han estado hablando de la necesidad de una reforma armamentista durante muchísimo tiempo. Pero es probable que la forma como los jóvenes toman ahora la iniciativa, exigiendo que la masacre de la secundaria Parkland se traduzca en un cambio y creando estrategias para que otros niños se unan, finalmente obligue a los legisladores a tomar medidas.



Esto es lo que lo hace diferente esta vez: primero, si bien se han visto muchas marchas similares en la era de Trump, esta ha sido la primera organizada principalmente por jóvenes.



Aunque, sin duda, obtuvieron el apoyo de adultos y celebridades, niños y adolescentes fueron las voces más prominentes que llamaron a la gente a participar y hablar en la marcha en la capital del país, que fue el foco de una gran cobertura mediática. También se trata de la primera vez que los jóvenes tienen una voz tan prominente sobre el tema en los medios de comunicación. Después de tiroteos anteriores en escuelas, normalmente se escuchaba más a los padres.

“A los políticos respaldados por la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en ingles) que permiten que continúen las masacres de nuestros niños y nuestro futuro, les digo que preparen sus currículos”, dijo David Hogg, alumno de la secundaria Marjory Stoneman Douglas, de Parkland, Florida, en la marcha principal en Washington, en alusión a que tendrán que responder por sus omisiones.



El activista de internet y escritor Eli Pariser cree que estos estudiantes han “cambiado algunas normas sobre lo que es apropiado después de ese tipo de violencia”. “Veremos al próximo grupo de estudiantes moverse muy rápido para dar a conocer sus puntos de vista, y veremos cómo los buscan los medios de comunicación”.



“A los lideres, escépticos y cínicos que nos pidieron que nos sentáramos, permanezcan en silencio y esperen su turno: bienvenidos a la revolución”, dijo ese sábado Cameron Kasky, alumna de Parkland. “O representan a la gente o se van. Apóyennos o tengan cuidado”.



El mensaje que los jóvenes están enviando ahora –que los adultos han fallado en su deber de proteger a los niños– es especialmente poderoso. Un segundo gran cambio, dijo Pariser, es que los estudiantes que se han pronunciado después del tiroteo, en general, no han sido acusados por figuras políticas de politizar el hecho. Eso probablemente se debe a que los adultos, por lo general, no creen que los niños vayan a tener agendas políticas. Y el antecedente es que antes, quien militaba contra las armas era acusado de aprovechar la tragedia para difundir sus propias ideas.



BLOOMBERG