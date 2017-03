Jared Kushner, el yerno 'millennial' de Trump

Jared Kushner iba a una junta de negocios, no a encontrar al amor de su vida. Menos de camino hacia la Casa Blanca. Los amigos en común entre Ivanka Trump, hija del ahora presidente de EE. UU., Donald Trump, y Kushner, un empresario de bienes raíces con más dinero en ese país, pensaron que sería buena idea que ambos se conocieran. Tal vez podrían comenzar una relación de negocios. Pero lo que en realidad hicieron fue conducir a la unión que se ha convertido en la conciencia del país más poderoso del mundo. (Lea también: Jared Kushner, el hombre que le habla al oído a Trump)

A inicios del 2008, la prensa estadounidense especuló sobre la relación que había entre Ivanka y Kushner. Algunas revistas aseguraron que solo eran amigos; otras, que iba en serio.



Para finales del mismo año, el sitio Gawker anunció el rompimiento de la pareja, aludiendo a que Kushner no podía seguir una relación con una mujer que no fuera judía. Pero ese mismo año, Ivanka se convirtió al judaísmo y la pareja se casó en 2009, tras dos años de noviazgo.



Los Kushner-Trump nunca consolidaron un negocio juntos, pero lograron un proyecto mayor: que el padre de Ivanka llegara a la presidencia de EE. UU.



Kushner nació en Nueva Jersey, en una familia de judíos ortodoxos. Sus abuelos migraron de Europa a EE. UU. huyendo del Holocausto y se instalaron en el área de Nueva York.



Su padre, Charles Kushner, levantó una fortuna en el ramo de bienes raíces. Cuando Jared tenía 24 años, su padre –quien estaba por cumplir dos años en prisión por evasión de impuestos y sobornos a políticos de EE. UU.– le cedió la cabeza de sus negocios.



Jared, sociólogo y abogado, estudió en Frisch, una escuela conocida por ser fundada bajo la tradición judía ortodoxa moderna y a la cual han asistido celebridades como la cantante Regina Spector y la actriz Rena Sofer, entre otras.



Más tarde acudió a Harvard College, de donde se graduó con distinción académica. Según Daniel Golden, editor de la organización periodística ProPublica, el padre de Jared habría hecho una donación de 2,5 millones de dólares a cambio de que aceptaran a dos de sus hijos.



En 2007, Jared se graduó de la Universidad de Nueva York como MBA (Maestría en Administración de Empresas), donde también su padre hizo una donación de 3 millones de dólares.



Casi inmediatamente después de su graduación de la Universidad de Nueva York, con 25 años, Jared adquirió el semanario New York Observer, una publicación conservadora fundada en 1987, de la que estuvo al frente hasta inicios de este año, cuando se anunció su carrera como consejero del presidente Trump, cediendo su puesto a su hermano Joseph.

Una lujosa torre



Sobre la lujosa Quinta Avenida, en el centro administrativo de Nueva York, Manhattan, se levanta una torre que no resalta por su estatura, sino por el valor de los 41 pisos que la integran. Se trata del edificio 666, avaluado en más de 360 millones de dólares, una de las propiedades más costosas en toda la ciudad.



La torre 666, terminada en 1957, solo tiene 147 metros, una corta estatura comparada con los rascacielos de Nueva York, y ocupa 140.000 metros cuadrados. Pero es el emblema de la imponente carrera de Kushner.



En 2007, Jared hizo la compra más importante de una propiedad con esas dimensiones en la historia de Nueva York, pues pagó 1,8 billones de dólares.



Esa fue la primera propiedad adquirida por el mayor de los Kushner después de que su padre le cedió la compañía familiar Kushner Properties.



En el mismo año que compró la torre 666, vendió 17.000 apartamentos con un valor de un billón de dólares en efectivo, más 920 millones en deuda asumida.



El imperio de Jared ha logrado sostener el valor de la familia Kushner, calculado en 1,8 billones de dólares, de los que 1,15 billones provienen del mercado de bienes raíces.

Tan solo la torre 666 arrienda, en promedio, en 50 dólares el pie cuadrado (el equivalente a casi un metro cuadrado), según documentos su compañía.



El resto de su fortuna se divide entre el New York Observer, con 10 millones de dólares, y el programa de salud Oscar, fundado junto con su hermano menor Josh y apoyado en el ‘Obamacare’ (la reforma sanitaria impulsada por el expresidente de EE. UU. Barack Obama), con 240 millones de dólares, según la revista Forbes.

La aplicación y el sitio en internet venden seguros directamente a quienes no son elegibles para un seguro mediante su empleador o un programa de gobierno.



Y es que Kushner es un arquitecto de grandes torres. Así como logró elevar el valor de la torre 666, así ha hecho con la carrera del presidente estadounidense y suegro, Donald Trump.



Kushner, juntó con un grupo de los mejores en lenguaje informático y mercadotecnia en línea, logró construir la imagen del ahora mandatario de Estados Unidos.



La otra torre de Jared se llama Proyecto Álamo, un grupo de 100 personas de distinta procedencia para minimizar el costo de una campaña que en otros tiempos habría valido miles de millones de dólares, pero que Jared supo levantar con solo una fracción.



Eric Schmidt, ejecutivo de Google y uno de los desarrolladores de software más ricos del mundo, dijo en una entrevista que Kushner ha sabido levantar una campaña prácticamente sin recursos: "Él entiende el valor de un mundo en línea de una manera en que los colegas de los medios tradicionales no lo hacen. Supo hacer una campaña presidencial sin recursos, usando las nuevas tecnologías, y ganó”.



Para Peter Thiel, fundador de Paypal, Kushner es más que un consejero para la Casa Blanca: “Si Trump es el presidente de una compañía, Jared es efectivamente el jefe de operaciones”. El mismo yerno del presidente lo resumió así en una entrevista para Forbes, una de las pocas que ha ofrecido en su carrera: “Llamé a algunos de mis amigos en Silicon Valley, unos de los mejores mercadólogos digitales en el mundo, y pregunté cómo escalar este asunto, y me pasaron a sus subcontratistas”.



Además, dice, recibió un tutorial sobre marketing en Facebook y desde ahí inició a construir la nueva torre Kushner: la campaña de Trump a la presidencia pasó de vender 8.000 dólares en gorras y otros objetos al día a 80.000 dólares en donaciones y publicidad.



La campaña fueron los cimientos de la torre de Jared, los primeros pisos.



Lo siguiente fue consolidar relaciones. “Ayudé a facilitar muchas relaciones que no habrían pasado de otra forma”, aseguró Kushner en la misma entrevista. Una de esas es la complicada relación con México.



Jared ha sido quien más ha abogado por la sana relación entre México y Estados Unidos. Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores de ese país, y el propio Kushner fueron quienes organizaron la visita de Trump a México en agosto pasado, donde, según medios de Estados Unidos, el magnate logró controlarse solo por unas horas para regresar a su retórica agresiva tan pronto como pisó suelo estadounidense.



El sitio británico 'The Independent' publicó que la “paciencia de Jared está puesta a prueba por su suegro”, después de que el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, canceló su visita a su contraparte estadounidense tras una serie de tuits.



“Kushner estaba furioso. Nunca antes lo había escuchado decir que estaba enojado durante toda la campaña, pero esto lo puso de mal genio”, aseguró una fuente anónima a la publicación.

Ni un solo tuit



La relación yerno-suegro está hecha con intensas similitudes, pero también con diferencias: Kushner, como Trump, han hecho un imperio en el sector inmobiliario en Estados Unidos, son un par de empresarios ambiciosos.



Sin embargo, para muestra de sus diferencias, un botón: mientras que Trump ha tenido una presencia intensa en Twitter, Kushner no ha publicado un solo tuit.



En un reciente artículo publicado por el yerno de Trump en el New York Observer, titulado ‘El Donald Trump que conozco’, el empresario de 35 años describe a su suegro como un hombre que no es “racista o antisemita”, sino al contrario “amoroso y tolerante”.



“Lo he visto personalmente acoger a personas de todas las razas y religiones en sus empresas y en su vida personal”, escribió Kushner.



Respecto a lo dicho en medios y redes sociales, Kushner dice: “Yo lo conozco, ellos no (...). La gente ve en él lo que quiere ver. Si les disgusta su política, ellos ven otras cosas que les disgusta, como racismo. Si les gusta su política, ellos imaginan que escuchan silbatos de perros”.



El texto de Kushner termina explicando por qué decidió apoyar la campaña de Trump: “Confío en que mi suegro, con un récord sobresaliente de resultados palpables, será exitoso en barrer estos obstáculos, por eso lo apoyo”.

Según Forbes, sus oficinas reseñan sus distintas personalidades: “La oficina de Trump está atestada de pared a pared con objetos que sirven como altar al ego, mientras que las de Kushner son planas y sobrias (...). Pero hay dos cosas en común que los unen: columnas de trofeos de negocios ganados en bienes raíces y fotografías de Ivanka”.



Hoy se sabe que sin el trabajo de Kushner, al estilo millennial, Trump estaría lejos de la silla presidencial. Los planes de Kushner detrás del apoyo a su suegro, más allá de construir una torre familiar junto con su amada Ivanka, aún están por conocerse.



Luis Chaparro

El Universal / GDA