La despidieron por atender a su hijo moribundo en lugar de trabajar

Crystal Reynolds Fisher se acababa de enterar que su hijo debía ser conectado a soporte vital y decidió avisar a su jefa para poder tener unos días junto a él y procesar la situación. Pero su superior tuvo una reacción inesperada y la dejó sin empleo frente a este nuevo reto. Ella publicó la conversación en Facebook y se viralizó.

A fines de junio, el hijo de esta mujer de Albion, Michigan (Estados Unidos), se enfermó de una aparente sepsis y lo llevaron al hospital para buscar una solución. El personal médico lo conectó a soporte vital por la gravedad del caso. Ella decidió escribirle a su jefa pero no le respondió como esperaba.



"Entonces, mi hijo está conectado a soporte vital y le digo a mi jefe, 48 horas antes de volver a trabajar, que no podré trabajar hasta que mi hijo deje de recibir asistencia vital y ¡esto es lo que ella me dice!" escribe Crystal en un post de Facebook donde comparte tres capturas de pantalla de la conversación que tuvo con su jefa en la gasolinera Folk Oil.



Como se ve en las imágenes de Facebook, la jefa identificada como Dawn en la conversación está bastante lejos de ser empática con la situación por la que Crystal atraviesa junto a su hijo de 18 años internado en el hospital.



"¿Serías capaz de ir a trabajar y funcionar si tu hijo estuviera en semejante situación? No sé ni dónde tengo la cabeza ¿y se espera de mi que trabaje?", le increpa la desesperada madre.



Esta publicación ha dado la vuelta al mundo y en poco más de una semana ha sumado más de 50.000 reacciones en Facebook. Ante la indignación, ha sido compartida por más de 90.000 usuarios de la red social convirtiéndose en un viral.

La empresa respondió por Facebook

Ante el escándalo generalizado en Facebook, la empresa PS Food Mart decidió responder e analizar el caso. "Estamos investigando la situación y nos aseguraremos de que se resuelva rápida y exhaustivamente. Ya hemos estado en contacto con nuestra trabajadora y le hemos comunicado nuestro apoyo y la garantía de que se le permitirá tener el tiempo libre que necesite. Somos comprensivos con cualquiera, especialmente con nuestros empleados que tienen un ser querido en el hospital", señalaron en un primer post.



Al día siguiente, en una nueva publicación de Facebook comunicaron que la jefa de Crystal fue despedida por su falta de sensibilidad." Descubrimos que la situación se manejó de manera inadecuada y sin la compasión que valoramos como compañía (...) Tomamos medidas rápidas y PS Manager Mart ya no emplea a esa gerenta. También hemos reafirmado a nuestra empleada que podrá tomarse todo el tiempo que necesite durante este difícil período", escribieron en su 'fanpage'.



EL COMERCIO (GDA)