Los temas que tienen en la agenda los presidentes Santos y Trump

09 de marzo 2017 , 09:32 a.m.

Aunque los presidentes de Colombia, Juan Manuel Santos y de Estados Unidos, Donald Trump, ya han hablado por teléfono en dos oportunidades y se prevé un próximo encuentro en Washington, aún no hay nada confirmado en la agenda, ni una fecha para dicha cita.



Sin embargo, la embajada colombiana en ese país sostiene que el embajador, Juan Carlos Pinzón trabaja para que dicha reunión sea una realidad.

En el diálogo del pasado 11 de febrero, Santos dijo que su colega estadounidense le expresó su “apoyo a la paz” y su “deseo de mantener las mejores relaciones con Colombia”. Lea: Trump y Santos abordaron apoyo a la paz y la crisis en Venezuela



En este campo, uno de los temas pendientes entre los dos países es el futuro de Paz Colombia, el plan mediante el cual Estados Unidos brindaría ayuda a Colombia.



Aunque los fondos para este programa (450 millones de dólares) ya fueron aprobados por el Congreso de EE. UU., su desembolso está pendiente de otros trámites en el país del norte.



Hasta el momento, Estados Unidos ha sido uno de los más comprometidos con la paz de Colombia, al punto de que designó un enviado especial, Bernie Aronson, para acompañar el proceso con las Farc.



Otro tema clave de las relaciones entre los dos países, y que posiblemente forme parte de la agenda que abordarán Santos y Trump, es la lucha contra las drogas, en el cual Colombia ha sido un aliado de EE. UU. en la región. Lea: Estados Unidos no reducirá cooperación en lucha antidrogas en Colombia



En reciente visita del sub secretario de asuntos Antinarcóticos de Estados Unidos William Brownfield a Colombia, se puede concluir que los dos Gobiernos revisaron la situación actual del narcotráfico y que durante los dos días de reuniones no se habló de la posibilidad de reducir los recursos de cooperación de EE. UU. para Colombia.

Recursos

Al preguntarle al funcionario sobre una posible reducción de la ayuda económica, tal y como lo dio a conocer el subsecretario señaló, “pues las conversaciones que tuvimos durante dos días con el embajador Brownfield apuntan en la dirección contraria, más bien en mantener los montos adicionales que vienen desde la administración Obama y que en este caso se mantendrían para que nuestro plan, que hace que la mezcla de sustitución y de erradicación tengan todo el éxito que se necesita para nuestra seguridad y la seguridad del hemisferio”, afirmó Villegas.



En materia de libre comercio no se esperan mayores cambios al Tratado de Libre Comercio que los dos países suscribieron hace seis años, dado que Colombia no afecta la balanza comercial estadounidense, como sí sucede con México, en virtud al acuerdo TLCAN del que también hace parte Canadá.



Asi mismo, habría interés entre los dos países de reforzar la seguridad en Centroamérica y el Caribe con el fin de combatir factores como el envío de drogas hacia Estados Unidos, lo mismo que el flujo de migrantes de varios países hacia Estados Unidos.



