Kylie Jenner es la empresaria más joven y multimillonaria de EE. UU.

Hace rato que Kylie Jenner dejó de ser simplemente la hermana menor de Kim Kardashian. Con un perfil totalmente distinto, la joven de 20 años llegó a la portada de la revista Forbes por ser una de las 60 mujeres más influyentes del mundo.

Si bien es cierto que fue criada como una princesa y nunca le faltó nada, Kylie consiguió su increíble fortuna gracias a las ganancias de su empresa de cosméticos Kylie Cosmetics. Uno de los hechos que resalta la publicación es que logró amasar un patrimonio de 900 millones de dólares en apenas tres años.



Este último dato no es menor... Según las estimaciones, la 'it-girl' podría desbancar nada menos que a Mark Zuckenberg, fundador de Fecebook, si consigue el hito de lograr sus primeros mil millones antes de cumplir los 23 años. Tiempo, le sobra: recién en agosto cumplirá 21. En rigor, hoy la muchacha ocupa la posición número 27 del conteo de estos jóvenes millonarios.



"Está llamada a ser la más joven de las mil millonarias que supieron hacerse a sí mismas", indica la portada de la revista, en la que puede verse una versión bien "formal" de la menor de las mediáticas hermanas.



En principio, ya logró su primera marca: ser la persona más joven en integrar el listado de las mujeres más ricas que supieron hacerse a sí mismas que Forbes viene publicando desde hace cuatro años.



En noviembre de 2015 lanzó a la venta, via web, el primero de sus productos: un pack de lápices labiales al precio de 29 dólares que se agotaron en un minuto."Antes de que me diera tiempo a refrescar la página ya se habían ido", contó ahora la joven empresaria.



Impulsada, en principio, por la fama de su dueña ( Kylie cuenta con 110 millones de seguidores en su cuenta de Instagram), la empresa comenzó a facturar cada vez más. Desde entonces, recaudó cerca de 630 millones de dólares, 330 de ellos solo en 2017. A estas cifras hay que sumarle lo ganado por Jenner en campañas publicitarias, desfiles, eventos y programas de televisión, y así se arriba a la cifra anunciada por Forbes: 900 millones.



"Las redes sociales son algo maravilloso. Gracias a ellas tengo un contacto fluido con mis seguidores y con mis clientes", explicó a la revista.



Hoy en día, Kylie Cosmetics emplea a unas 500 personas y ofrece entre otros productos, sombras, bases, iluminadores y perfiladores labiales. El 100 por ciento de las acciones son de la menor del mediático clan.



"Me rompí la cabeza durante un minuto para encontrar qué quería hacer", asegura Jenner en la entrevista que acompaña el listado. Para empezar, invirtió parte de sus ahorros: 250 mil dólares que había conseguido gracias a sus trabajos como modelo. Según cuenta, todo lo que aprendió sobre maquillaje lo hizo mirando tutoriales de YouTube.



LA NACIÓN (GDA)