‘Acabo de firmar su sentencia de muerte’: jueza que condenó a Nassar

No ocultó su indignación. La jueza Rosemarie Aquilina, encargada de condenar al depredador sexual Larry Nassar por decenas de abusos que incluían a gimnastas olímpicas, muchas de ellas menores de edad, se mostró radical hasta este miércoles, día en el que lo sentenció a pagar prisión entre 40 y 175 años.



Esta condena se suma a otra de 60 años que ya había recibido por posesión de pornografía infantil. Es decir que Nassar, de 54 años, no volverá a ver la luz del día por fuera de una cárcel, o, en palabras de Aquilina, “no tiene derecho de volver a caminar fuera de una prisión”.

No tiene derecho de volver a caminar fuera de una prisión FACEBOOK

TWITTER

Quizás la frase más contundente de la jueza fue la que dio la vuelta al mundo tras conocerse la condena ejemplarizante: “Acabo de firmar su sentencia de muerte”.

Durante el juicio, según registraron medios internacionales, Rosemarie Aquilina no disimuló ni su empatía con las víctimas ni su animadversión frente al victimario. Este, por disposición de la jueza, tuvo que escuchar los testimonios de 156 mujeres que, una por una, narraron los vejámenes sufridos.



Por eso fue que, cuando Nassar pidió que se le permitiera retirarse de las audiencias, Aquilina le respondió: “Pasar cuatro o cinco días escuchándolas es algo significativamente menor, considerando las horas de placer que tuvo usted a su costa y arruinándoles la vida”.



“Usted aún no entiende que es un peligro”, fue otra de las frases usadas frente al acusado, un médico que pasó de tener una brillante carrera a develar el perfil de un abusador sexual sin freno y protagonista de uno de los peores escándalos de ese tipo en el deporte de Estados Unidos.



El caso suscitó atención en Estados Unidos, no solamente por su gravedad, sino porque allí las gimnastas olímpicas son un orgullo nacional. Se trata de un deporte en el que son hegemónicas, y así lo demuestran en cada competencia internacional.



Por esta razón, tampoco es de extrañar que Aquilina haya ganado figuración pública más allá del Estado de Michigan, del que es jueza.



Tiene 59 años, es hija de padres que inmigraron desde Europa a Estados Unidos, tuvo dos hijos mientras estudiaba derecho y también hizo parte del Ejército de su país.



Según BBC Mundo, en Michigan es conocida como “Barracuda Aquilina”. Ese portal también recoge que ella es escritora de novela negra, con un libro publicado y otro por publicar.



Durante el juicio, ella no solamente se encargó de recalcarle a Nassar que era un victimario –por ejemplo, le dijo que no creía posible que se rehabilitara–, sino que jugó un papel terapéutico frente a las jóvenes víctimas que contaron sus dramas personales.



“El ejército no ha encontrado todavía una fibra tan fuerte como tú”, le dijo a una. “Deja tu dolor aquí, sal y ve a hacer cosas magníficas”, le dijo a otra. “Ya no son víctimas, son sobrevivientes”, les dijo también, animándolas a seguir adelante.

Deja tu dolor aquí, sal y ve a hacer cosas magníficas FACEBOOK

TWITTER

El nombre de Rosemarie Aquilina quedará ligado, junto con sus frases pasionales y comprometidas, a uno de los peores casos de abuso sexual que haya conocido Estados Unidos, pero también a una condena que no deja la menor duda sobre la gravedad de los crímenes sexuales de Larry Nassar.

ELTIEMPO.COM