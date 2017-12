Joven apareció muerta en EE. UU. Al parecer fue atacada por sus perros

Después de un día entero sin regresar a su casa, tras salir a dar un paseo con sus dos perros (un cruce entre pitbull y otra raza no establecida), Bethany Lynn Stephens, una joven estadounidense de 22 años, fue encontrada por su padre en medio de un bosque de Estados Unidos. Al parecer los animales la devoraron.

Según medios internacionales, aún no se conoce la razón por la que estos animales, criados desde su nacimiento por la joven, la habrían atacado hasta causarle la muerte.



"Los perros claramente, por lo menos de lo que hemos estimado, tuvieron que ver con esto. Fue espeluznante lo que hicieron. En mis 40 años de servicio jamás he visto algo parecido. Espero que no tenga que volver a ver algo así", declaró Jim Agnew, comandante de policía (sheriff) del condado de Goochland, de Virginia, quien atendió en primer momento el caso.



De acuerdo con lo informado a los medios, los oficiales del condado y personal del departamento de animales duraron por lo menos una hora intentado tranquilizar a los perros. En el área había pedazos de ropa con rastros de sangre.



"Duramos un montón de tiempo en la escena e hicimos algunas observaciones, pero por respeto a la familia no las divulgaremos", dijo Agnew.



Las autoridades aún no han podido determinar por qué los perros atacaron de tal manera a su dueña.



De acuerdo con los resultados forenses, la joven primero fue atacada en el cuello y cara. Además, tenía heridas en las manos y brazos, lo que indicó que estaba viva mientras la devoraban.



Los amigos y familiares de la víctima aseguran que no es posible que los causantes hayan sido los perros, pues estaban en la familia hace años y tenían demostraciones constantes de cariño con todos los miembros, en especial con Bethany.



Por lo pronto Las investigaciones continúan y ambos animales serán sacrificados.



