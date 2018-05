Nuevo embajador de EE. UU. en Colombia, a un paso de ser confirmado

Joseph Macmanus, nombrado por el presidente Donald Trump para ser el nuevo embajador en Colombia, quedó esta semana un paso de ser confirmado en su nuevo cargo.



Este martes el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, órgano que se encarga en primera instancia de dar la luz verde a su nombramiento, votó a favor de su nominación de manera unánime.

Ahora su nombramiento pasará a la plenaria del Senado, que debe aprobarlo a su vez.



Macmanus fue nominado por Trump a finales del año pasado, pero el proceso se había detenido ante la oposición de un grupo de senadores republicanos, entre ellos Marco Rubio, de Florida, Mike Lee, de Utah, y Ted Cruz, de Texas.



Aunque Macmanus es un diplomático de carrera y fue nombrado por Trump, la línea dura del partido republicano no le perdona su cercanía con la ex secretaria de Estado Hillary Clinton.



Especialmente por su rol en el Departamento de Estado durante el atentado terrorista contra el consulado de EE. UU. en Benghazi, Libia, en septiembre de 2012.



En ese entonces el diplomático se desempeñaba como asistente legal de Clinton en el Departamento de Estado y fue de los primeros en enterarse de los ataques y trasmitir la información a la secretaria de Estado.



En su audiencia de confirmación ante el Comité de Relaciones Exteriores, Macmanus sostuvo que desde muy al comienzo supo que se trataba de ataque terrorista y que se así se lo comunicó a su superior.



Sin embargo, en las horas que siguieron al atentado algunos funcionarios describieron el ataque como una manifestación a las afueras del consulado que se había tornado violenta y no como el ataque planificado que fue.



Y por eso los republicanos creen que la administración de Barack Obama intentó engañar al público para no afectar la campaña de reelección del presidente afroamericano.



Además, estos mismos senadores creen que Macmanus es un protegido del subsecretario Tom Shannon, al que también asocian con los Clinton y que promovió su nominación con la venia del ya exsecretario de Estado Rex Tillerson.



Tras la salida de Tillerson, el proceso quedó nuevamente en remojo a la espera de una decisión del nuevo secretario de Estado Mike Pompeo, que lleva apenas un mes en su nuevo cargo.



Fuentes conocedoras del proceso le aseguran a EL TIEMPO que si la Comisión optó por aprobar su nominación es por que ya recibieron un guiño de Pompeo para que el proceso siga adelante.



Fue muy significativo, además, que MacManus no recibiera votos en contra en la votación de este martes.



Si bien todavía puede ser bloqueado en la plenaria del Senado, conocedores de este proceso lo ven menos probable pues en la Cámara Alta ya solo se requiere la mayoría simple para romper este tipo de maniobra de un senador o un grupo de ellos (antes eran necesarios 60 votos).



Dado que Macmanus cuenta con el respaldo de los demócratas, que de por si suman 49 miembros, es poco probable que surta efecto un bloqueo salvo que la jefatura republicana, que domina la agenda del Senado y decide qué se somete a votación y qué no, decida no presentar su nombre a consideración de la plenaria.



Pero todo indica que eso no sucederá y que Macmanus sería confirmado en las próximos semanas cuando se considere un bloque de embajadores y otros funcionarios que está por recibir debe recibir el visto bueno de la Cámara Alta.



De suceder, el funcionario reemplazaría a Kevin Whitaker, actual embajador ante la Casa de Nariño y que lleva más de 3 años en el cargo.



SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington

En Twitter: @sergom68