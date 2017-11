‘Inhabilitar abogados de DD. HH. a la JEP es absurdo’: José M. Vivanco

José Miguel Vivanco, director para las Américas de la ONG Human Rights Watch (HRW), sigue con lupa el día a día de la realidad de Colombia. Eso le permite emitir puntos de vista que con frecuencia son rechazados con vehemencia por sus protagonistas. Por eso es habitual verlo confrontarse con Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos, el ministro de Defensa de turno y también con los integrantes de organizaciones como las Farc, ahora de lleno en un proceso de reincorporación a la vida civil. Polémico, agudo y bien informado, este abogado chileno con maestría en derecho de Harvard recibió a EL TIEMPO en su oficina de Washington.

¿Cómo evalúa el fallo de la Corte Constitucional que declaró exequible la JEP, aunque con algunas modificaciones?



Todavía no conocemos el texto completo de la sentencia, pero el comunicado da la impresión de que se trata de una sentencia parroquial. La Corte, en lugar de examinar principios centrales del derecho internacional relevantes a la temática –como el principio de responsabilidad de mando–, se ocupó de discusiones bizantinas, como si los juristas extranjeros pueden participar de los debates entre magistrados o sobre cuándo puede intervenir la Procuraduría General de la Nación ante la JEP.

Pero ¿qué le ve de positivo al fallo?



Algo positivo del fallo es la decisión sobre participación política de las Farc. Primero, porque la sentencia establece que no podrán participar en política los exguerrilleros que no confiesen sus crímenes. El acuerdo de paz establecía que no había restricciones de la participación en política para nadie, lo cual era un verdadero disparate. Y, segundo, porque la Corte aclara que la JEP “podrá” establecer restricciones de la participación en política durante el cumplimiento de las sanciones. Esta es una limitación central porque, sin ella, las Farc podían usar su participación en política para evadir sus sanciones y burlarse de las víctimas.



¿Qué opina de la posición de la Corte frente a las sanciones, otro tema que ha sido muy polémico?



Otra gran decepción. En lugar de definir en qué deberían consistir las sanciones restaurativas para que no sean una broma, la Corte hace básicamente copy paste del amicus de la fiscal Fatou Bensouda, de la Corte Penal Internacional.



Usted ha insistido en que de mantenerse el concepto de responsabilidad de mando que se pactó en los acuerdos, Colombia quedaría expuesta a acciones de la CPI, pues no está a la altura de los estándares internacionales ¿Cómo quedan las cosas ahora que la Corte ha avalado esa misma definición?



La Corte no le dedica ni una palabra a este tema, lo cual me parece ciertamente sorprendente y decepcionante. Este tema ya ha acumulado quejas de organismos internacionales: la propia Fiscal de la Corte Penal Internacional, el Alto Comisionado de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, la CIDH, el Departamento de Estado de Estados Unidos. Creo que la Corte se equivoca al pasar de agache en este asunto y elude su responsabilidad de garantizar que la JEP sea un sistema de justicia mínimamente creíble.



En el pasado usted ha dado mucho valor a las decisiones de una Corte Constitucional colombiana, a la que consideran una institución muy seria ¿Por qué ahora la cuestionan?



Es cierto, la Corte de Colombia tiene un récord muy valioso de protección de los derechos humanos y en el pasado ha desempeñado un rol fundamental para garantizar justicia para víctimas del conflicto armado; por ejemplo, con la Ley de Justicia y Paz, o el Marco Jurídico para la Paz. Pero con esta decisión no ha estado a la altura de su récord histórico.



¿Cree que, tras la sentencia de la Corte, todavía hay espacio para que se corrija lo que usted cuestiona?



Todavía faltan definirse muchos aspectos claves, tanto en el Congreso como en la Corte Constitucional. El proyecto legislativo más inmediato es la ley estatutaria de la JEP, que, como señalé en una carta reciente, está plagada de defectos que el Congreso debería solucionar con urgencia; como, por ejemplo, los vacíos en el régimen de sanciones. Los congresistas deben entender que estos problemas no se van a arreglar solos.



En el Senado se ha avanzado...



El miércoles pasado, el Senado aprobó una proposición que inhabilita como jueces de la JEP a abogados de derechos humanos. Me parece una inhabilidad absurda, que nada tiene que ver con un régimen destinado a evitar conflictos de intereses o problemas de imparcialidad. Para colmo, esta proposición parece convalidar los reiterados ataques y calumnias –en especial del uribismo– contra defensores de DD. HH. que los acusan de tener un sesgo o ser cómplices de las guerrillas. Espero que la Cámara revierta este disparate.



Cambiando de tema, el vicepresidente Óscar Naranjo defendió el ascenso de oficiales investigados por ‘falsos positivos’ con el argumento de que en Colombia se presume la inocencia. ¿Qué opina?



En este punto, el Vicepresidente se equivocó: el principio de presunción de inocencia se aplica en el proceso penal o disciplinario. Nada tiene que ver con la decisión política del Gobierno de ascender a determinados oficiales a los rangos más altos del escalafón militar. Además, francamente hubiera esperado que el vicepresidente Naranjo, quien toda la vida ha estado comprometido con la causa de los derechos humanos, tomara distancia de la burda movida del Ministerio de Defensa, en cabeza del ministro Luis Carlos Villegas.



¿A qué se refiere?



El Ministerio de Defensa no solo quiere ascender a cinco oficiales contra quienes hay muy sólidas evidencias de que estarían involucrados en ‘falsos positivos’ –lo cual ya de por sí es un escándalo para cualquier persona decente–, sino que, además, maquilló, dibujó las hojas de vida para disimularlo. Hay una directiva del Senado que obliga al Ministerio de Defensa a presentar las hojas de vida de los candidatos para garantizar la “transparencia” del proceso. Y el Senado es el encargado de aprobar estos ascensos. Si lo hace con las hojas de vida que presentó el Ministerio, no tendrá información completa que le permita tomar una decisión seria sobre este asunto.



¿Si ese estándar se aplicara siempre, entonces toda persona sobre la que pesa una acusación debería dimitir o no ser promovida aunque no se haya probado nada en su contra?



A ver, aquí no estamos hablando de acusaciones o especulaciones. Estamos ante evidencias verdaderamente graves, basadas en documentos oficiales. Déjeme darle un ejemplo. El general Francisco Javier Cruz Ricci está bajo investigación por dos homicidios cometidos en julio de 2004 en Putumayo. No solo hay un testimonio de un subordinado que lo implica directamente, sino que además el general firmó toda la documentación de la operación en la que asesinaron a estos dos civiles inocentes.



El expresidente Álvaro Uribe volvió a acusarlo de estar al servicio del terrorismo. ¿Qué opinión tiene?



Esto ya es muy aburrido. Cada vez que alguien lo critica o incluso lo menciona al pasar, Uribe responde con calumnias, en lugar de argumentos. Esa es la patética rutina del expresidente. Creo que podemos dejar esto para Twitter y discutir aquí temas más sustantivos, ¿le parece?



En otro asunto: hace poco, HRW envió una carta a la Ocde en la cual le decía que, palabras más, palabras menos, Colombia no merecía entrar al grupo mientras los niños wayús se mueran de hambre. ¿Es así?



Nosotros no nos oponemos a que Colombia ingrese a la Ocde. Nuestra carta apunta a darle a conocer la situación a la Ocde porque uno de los dos comités que aún debe evaluar al país –y, al parecer, esta discusión se ha postergado hasta marzo– tiene a cargo determinar si el Gobierno ha implementado medidas eficaces para apoyar a grupos vulnerables y combatir la pobreza. Creemos que la Ocde no puede abordar ese debate sin conocer y examinar la crisis humanitaria en La Guajira, que se sigue cobrando la vida de decenas de niños, a pesar de los anuncios del Gobierno.



Pero el Gobierno dice que ya se han tomado medidas para corregir la situación...



Hicimos un análisis detallado de las medidas tomadas por el Gobierno y encontramos que la respuesta es claramente insuficiente. Nuestro equipo viajó dos veces a La Guajira, en agosto de 2016 y junio de 2017. La segunda vez llevamos un informe de 400 páginas que obtuvimos del Gobierno sobre las medidas que había tomado para enfrentar la crisis, y recorrimos todo el departamento examinando muchas de las acciones, una por una. ¿Qué encontramos? Médicos que no tenían medicamentos, pozos de agua que no funcionaban o solo daban agua salada, programas de salud donde la comida para los niños no alcanza y a veces llega en mal estado. Y todas estas fallas se reflejan en las cifras. Según datos oficiales, entre enero de 2016 y agosto de este año, murieron, en promedio, un niño indígena por semana de desnutrición en La Guajira.



SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal EL TIEMPO

Washington

@sergom68