Presentador de HBO dice que en Colombia se soborna con kilos de coca

"Colombia es un país donde la única ley de financiación (de campañas políticas) es que por favor reporten cualquier soborno que sea superior a 10 kilos de coca".



El destemplado comentario lo hizo el humorista y presentador británico John Oliver este domingo durante un segmento de su programa Last Week Tonight, de la cadena de televisión HBO.

El "chiste" de Oliver, que suele mezclar noticias reales con sátira, surgió en la última emisión de su programa durante un momento en el que se encontraba hablando sobre Venezuela a raíz de las de las próximas elecciones presidenciales de este de 20 de mayo en ese país.

En gran parte, el episodio fue una brutal crítica al los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, a quienes el presentador acusó de destruir a un país que debía ser próspero dada su riqueza petrolera.



Para demostrarle a su audiencia lo malo que había sido Chávez, Oliver hizo la siguiente reflexión: "(Chávez) estuvo al frente de un gobierno que fue declarado por Transparencia Internacional como el más corrupto de Latino América. Y recuerden, en Latinoamérica está Colombia. Un país donde la única ley de financiación de campañas es que, por favor, reporten cualquier soborno que sea superior a 10 kilos de coca", dijo el comediante, mientras en el fondo se veía un mapa del país y unos paquetes con la droga.



El gobierno colombiano, de hecho reaccionó de inmediato.



"Nosotros honramos y celebramos la libertad de expresión y entendemos que este show tiene una naturaleza cómica, pero para nosotros el azote de las drogas no es un asunto de risas. Colombia y los colombianos han pagado el más alto de los precios -el de vidas humanas- en la lucha global contra este flagelo. Por eso rechazamos sus desconsiderados comentarios", dijo el embajador ante la Casa Blanca Camilo Reyes en una carta enviada al programa de televisión.

Oliver fue feroz con Maduro, ridiculizándolo en una ocasión por decir que Chávez se le había aparecido 'en forma de pajarito' para darle consejos y en otra mostrando como se atragantaba con una empanada durante una emisión de televisión en la que estaba hablando de la hambruna que se vive en el país.



Last Week Tonight, que se estrenó hace cuatro años, es uno de los programas más populares de HBO y suele ser competencia de The Daily Show -donde Oliver trabajó previamente- y del popular Saturday Night Live.



Aunque no hay duda que su comentario sobre Colombia fue un chanza, su caracterización del país podría aún así resultar ofensiva para muchos.



SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington

En Twitter: @sergom68