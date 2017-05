EE. UU. tiene claro que Colombia es nuestro gran aliado: John Kelly

El secretario para la Seguridad Interna de Estados Unidos, general (r) John Kelly, es probablemente el mejor aliado que tiene Colombia en la administración de Donald Trump.

Es algo que se nota desde la primera respuesta que ventila cuando se le pregunta si la sociedad que se ha desarrollado entre ambos países está segura con la llegada del republicano a la Casa Blanca.



“Mientras yo esté de por medio, téngalo por seguro”, dice el general en una entrevista que le concedió a EL TIEMPO para hablar sobre la cita de este jueves en Washington entre los presidentes Juan Manuel Santos y el mandatario de EE. UU.



En Colombia hay incertidumbre frente a la nueva administración Trump en el futuro de las relaciones, ¿por qué no nos ayuda a resolverla?



En los pocos más de 100 días que lleva en el poder el Presidente, he tenido ya varias conversaciones con él sobre América Latina, pero siempre le destaco que el gran aliado y amigo que tenemos en la región es Colombia. Le he hablado sobre esa amistad, sobre la cooperación y sobre la gran contribución del país en toda una serie de frentes.



Eso es algo que a veces los estadounidenses no conocen. Tenemos otros grandes aliados como México, pero Colombia es especial, por lo menos para mí. El Presidente sabe las contribuciones que su país aporta en términos de estabilidad, porque es una fuerza de ello en la región y eso lo reconocen en toda América Latina, y también sobre las dificultades que existen con Venezuela, país con el que ustedes tienen una gran frontera.



Sabe a su vez de la gran contribución en el esfuerzo antidrogas. El año pasado se erradicaron miles de hectáreas, se decomisaron más de 400 toneladas de coca y entre 2.000 y 3.000 laboratorios. Trump sabe todas estas cosas porque se las he contado y está muy dispuesto para la reunión con Santos, esta semana. En términos generales, la sensación que tenemos en esta administración de Trump es que Colombia es uno de nuestros amigos más cercanos.



¿Esa sensación también se traduce en apoyo de Trump al proceso de paz?



Mientras yo esté en la película voy a representar la importancia de Colombia, bien sea ante el Departamento de Estado o con el Presidente. En general, yo lo que digo es que el proceso es un tema de los colombianos. Hay muchos que quieren ayudar y eso es bueno. Para mí lo sorprendente es que después de 53 años, la guerra parece haber terminado y esto fue gracias al esfuerzo de los militares y al liderazgo político a lo largo de estos últimos años. Esta administración ve el proceso de paz con esperanza y entiende que no es solo bueno para los colombianos sino para la región y para EE. UU.

Esta administración ve el proceso de paz con esperanza FACEBOOK

TWITTER

¿Pero piensan respaldar con vigor el proceso de implementación de los acuerdos de paz? Hace poco circuló un documento del Departamento de Estado en el que se plantea un recorte del 21 por ciento en los recursos que EE. UU. le daría a Colombia en el 2018, y eso parecería mostrar que no es una prioridad para ustedes...



Todas las reducciones que ha propuesto Trump, en cuanto al presupuesto, tienen como objetivo hacer una evaluación sobre dónde nos estamos gastando la plata para luego tomar una decisión consciente de cuáles son nuestras prioridades. Hay países que seguirán recibiendo asistencias, pero quizá otros no. Una de las promesas de Trump en la campaña fue la responsabilidad fiscal. Lo que entiendo es que se ha hecho un mapa sobre dónde estamos para luego proceder.



Los cultivos ilícitos en Colombia se están multiplicando, ¿qué tan preocupados están ustedes sobre el efecto que eso pueda tener, tanto en Colombia como en EE. UU.?



He dicho muchas veces que buena parte del problema comienza y termina con el consumo. No existiría producción de cocaína si no se consumiera y EE.UU. es el principal consumidor de esta droga en el mundo y por tanto buena parte de la responsabilidad y la necesidad de ayudar recae en EE.UU., al igual que otros países donde existe demanda, como los de Europa. Ese incremento que hemos visto con seguridad inundará el mercado por algún tiempo, pero mucho de ese excedente terminará en Europa y Asia.



¿Pero a qué atribuyen ustedes ese incremento? ¿Creen que se debe regresar a la fumigación aérea para controlar el crecimiento?



La decisión sobre cómo erradicar la deben tomar los colombianos y sus líderes. Entiendo las razones del presidente Santos para suspender las fumigaciones. En estos días hablé con el general (Juan Pablo) Rodríguez (comandante de las Fuerzas Armadas colombianas), y sé que aún se están erradicando grandes cantidades, solo que de manera manual. La ventaja de la erradicación aérea es que se puede cubrir un área más grande con menor esfuerzo y riesgo.



Miembros del Centro Democrático, partido del expresidente Álvaro Uribe, han venido a Washington a criticar el acuerdo y pedir que no se le respalde. ¿Qué piensa de esos esfuerzos?



Una de las grandes cosas de la democracia es que la gente se puede gritar en la cara, pensar y defender sus puntos de vista y trabajar por ellos. No hay acuerdo que sea perfecto. Ni de paz ni comercial ni ningún otro. Pero creo firmemente en que a la larga las cosas se arreglarán. Encontrará una fórmula para hacer que esta paz funcione para todos.



SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

En Twitter @sergom68

Washington