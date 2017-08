Misterioso ‘incidente’ en Cuba con diplomáticos de EE. UU.

Estados Unidos aclaró este jueves que todavía no sabe con seguridad quién fue el responsable de los “incidentes” que el año pasado causaron “síntomas físicos” a varios de sus diplomáticos en Cuba y que, por tanto, no puede culpar por ahora a “ningún país” por el suceso.

“No sabemos exactamente de dónde salió esto. No podemos culpar a ningún individuo o país por el momento”, dijo la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, en una conferencia de prensa.



La vocera no quiso confirmar los informes de prensa que apuntan a que los diplomáticos estadounidenses fueron víctimas de un “ataque acústico” con “dispositivos de sonido” que les hizo perder capacidad auditiva. “No podemos confirmar el estado de salud de ningún ciudadano estadounidense ni dentro ni fuera del país”, subrayó Nauert, y se limitó a repetir que los diplomáticos experimentaron “una variedad de síntomas físicos”.



El incidente salió a la luz este miércoles, cuando Nauert anunció que Estados Unidos exigió el pasado 23 de mayo la salida de dos diplomáticos de la embajada de Cuba en Washington, en respuesta a lo ocurrido el año pasado a “algunos” funcionarios estadounidenses en la isla, sin aportar un número claro de afectados.



El Gobierno cubano aseguró unas horas después que jamás ha permitido que la isla sea utilizada para acciones contra diplomáticos, y calificó de “injustificada e infundada” la decisión estadounidense de ordenar la salida de dos funcionarios cubanos. El ministerio de Exteriores cubano declaró que, cuando Washington le informó en febrero pasado de los hechos, inició una “investigación exhaustiva, prioritaria y urgente” y reforzó las medidas de seguridad para los diplomáticos de EE. UU.



Nauert confirmó este jueves que el Gobierno cubano les “ha proporcionado asistencia en la investigación” sobre lo sucedido, que, según algunos medios estadounidenses, encabeza el Buró Federal de Investigaciones (FBI), y dijo que Washington y La Habana mantienen “contactos regulares” sobre el tema. “Esperamos resolver esto de manera satisfactoria”, agregó.



