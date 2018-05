‘Mueller cerrará investigación sobre Trump antes de septiembre’

El fiscal especial que investiga la llamada trama rusa en las últimas elecciones estadounidenses, Robert Mueller, planea terminar antes del primero de septiembre sus pesquisas sobre las posibles interferencias en el caso del presidente de EE.UU., Donald Trump, según dijo Rudolph Giuliani, uno de los integrantes del equipo legal del mandatario.

Giuliani afirmó este domingo al diario 'The New York' Times que prolongar las investigaciones más allá de esa fecha podría afectar a las elecciones legislativas parciales de noviembre próximo.



El también exalcalde de Nueva York citó en ese sentido el efecto que tuvo en la última campaña electoral las revelaciones del entonces director del FBI, James Comey, de que iba a reabrir las investigaciones sobre el uso de un servidor privado de correo electrónico de parte de la aspirante presidencial Hillary Clinton para comunicaciones oficiales cuando era secretaria de Estado.



“No se desea repetir lo de las elecciones del 2016 en las que se dieron a conocer informes negativos al final y no se supo cómo pudo afectar a esos comicios”, afirmó Giuliani.



Según el asesor legal de Trump, Mueller dio a conocer el calendario de sus actuaciones hace dos semanas como parte de las negociaciones sobre si Trump será interrogado por los investigadores del caso.



Las posibles maniobras de Trump en las investigaciones sobre la trama rusa es una de las vertientes del caso, que seguirá siendo investigado por Mueller más allá del papel que pudo tener Trump.



Entre otros puntos, Mueller quiere establecer si Trump pidió a Comey que cerrara las investigaciones de su entonces consejero de Seguridad Nacional, Michael Flynn, y su posible papel en la trama rusa, y si ello podría ser interpretado como un intento por entorpecer las pesquisas.



Giuliani dijo que el equipo legal de Trump y la oficina de Mueller siguen negociando los términos de la entrevista que dará Trump sobre el caso al equipo del fiscal especial, para la que no hay fecha todavía.



De acuerdo con Giuliani, la preparación que exige esa entrevista no puede distraer actividades presidenciales como la cita con el líder norcoreano, Kim Jong-un, el 12 de junio, por lo que calcula que el gobernante puede ser interrogado por el equipo de Muller hacia comienzos de julio.



EFE