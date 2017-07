Sube a diez cifra de inmigrantes muertos en camión en Texas, EE. UU.

Aunque todavía se desconocen las causas de la muerte de, al 10 personas dentro de un camión en Texas, las investigaciones que se adelantan en la ciudad de San Antonio apuntan a un caso de tráfico de personas.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del domingo cuando un empleado de una de las tiendas Walmart alertó a la policía local sobre un camión estacionado muy cerca del establecimiento y después de que alguien salió del vehículo para solicitar agua.



Las autoridades estadounidenses imputaron al conductor del camión por transportar inmigrantes indocumentados, informó la Fiscalía



James Bradley Jr., 60 años y originario del estado de Florida, puede enfrentar cadena perpetua o la pena de muerte por conducir el camión en el que se hallaron 39 migrantes apilados, y donde las autoridades sospechan viajaron hasta cien personas a la vez.

Indignación por muerte de nueve inmigrantes en camión, en EE. UU. Fallecieron aparentemente por asfixia o por un golpe de calor. Dos menores entre las víctimas.

Otras 30 personas, muchas en estado crítico y con insolación y agotamiento, fueron halladas también en el remolque, que carecía de aire acondicionado o suministro de agua, dijo el jefe de bomberos de San Antonio, Charles Hood.



Según Thoman Homan, director interino de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés), algunos de los sobrevivientes se han identificado como mexicanos y los heridos fueron trasladados a centros de asistencia. Igualmente, han dicho que al menos 100 personas iban en el vehículo, y que algunas de ellas escaparon o fueron recogidas por otras personas.



Homan calificó de “acto atroz” el suceso, que dijo es obra de una red “que sin escrúpulos trafica con seres humanos y a la cual no le importa la vida de las personas con las que comercia”. Señaló que su oficina se encargará de las investigaciones en este caso por tratarse de contrabando de personas, que constituye delito federal.



El conductor del camión, identificado como James Bradley, es por ahora el único detenido y puede llegar a ser acusado de cargos penales tanto estatales como federales.



De las 17 personas trasladadas en helicópteros a dos centros de salud hay varias en “estado crítico o muy grave”, agregó Homan.



El camión para transporte de carga refrigerada no tenía funcionando su aire acondicionado y en esta temporada las temperaturas en esta zona de EE. UU. han alcanzado más de 37 grados Celsius.



El jefe del departamento de Policía de San Antonio, William McManus, dijo en una rueda de prensa ofrecida en la mañana del domingo que al menos 30 unidades de bomberos y paramédicos, así como agentes policiales y helicópteros, acudieron al lugar para auxiliar a los inmigrantes, cuyas nacionalidades aún se desconocen.



Por su parte, el congresista demócrata por Texas Joaquín Castro manifestó su pesar e hizo extensas sus condolencias con los familiares de las víctimas de lo que calificó de “una tragedia que pudo evitarse”. De igual manera, hizo un llamado para que “juzguen y castiguen a los traficantes de personas con todo el peso de la ley”.



Richard Durbin jr., fiscal federal de la Corte del Distrito Oeste en Texas, afirmó que la muerte de los inmigrantes fue un “crimen cometido por personas despiadadas, indiferentes al bienestar de la frágil carga que transportaban”.



Salvo a dos menores que se rondaban los 15 años, todos los ocupantes del vehículo tenían entre 20 y 30 años, aunque en versiones no confirmadas se habla también de un niño de diez años. Al revisar las cintas de seguridad de Walmart, las autoridades encontraron que varios autos se acercaron al camión, por lo que emprendieron la búsqueda de estos, así como la de los inmigrantes que al parecer fueron recogidos.



Según datos del Departamento de Seguridad Nacional, en el 2016 se llevaron a cabo 2.110 investigaciones relacionadas con el tráfico de personas, las cuales llevaron a la presentación de 1.522 acusaciones. La misma fuente señaló que hubo 2.734 arrestos y más de 3.000 detenciones administrativas relacionadas con casos de trata de personas.



Recientemente, la Patrulla Fronteriza en la zona de Laredo, Texas, anunció un incremento en los intentos por infiltrar inmigrantes indocumentados provenientes de México en camiones de carga, como el caso de 44 personas de México y Guatemala detenidas el pasado 19 de junio.



La misma suerte tuvieron 72 indocumentados procedentes de México, Guatemala, El Salvador y Ecuador el 7 de julio de este año.



La peor tragedia de este tipo fue en el 2003, con la muerte por asfixia de 19 inmigrantes encerrados en un remolque abandonado en Victoria, Texas, entre ellos un bebé. Las autoridades condenaron al chófer del vehículo a 35 años de prisión.

6.023 muertos en cuatro estados por intentar cruzar la frontera

Según un reciente informe de ‘The New York Times’, entre octubre del 2000 y septiembre del año pasado murieron 6.023 personas en cuatro estados fronterizos con México: California, Arizona, Nuevo México y Texas.



Estas cifras de la Patrulla Fronteriza muestran que “han muerto más personas mientras cruzaban ilegalmente la frontera suroeste de Estados Unidos en los últimos 16 años que quienes fallecieron en los ataques terroristas del 11 de septiembre y a causa del huracán Katrina”, hechos en los que perdieron la vida 4.800 personas.



El mismo informe señala que “desde enero de 2009 se han descubierto los cuerpos y los restos de un total de 548 inmigrantes indocumentados en el condado de Brooks (muy cerca de la frontera con México). Estos son solo los casos reportados a las autoridades."



RESUMEN DE AGENCIAS