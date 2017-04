La influencia familiar en los 100 días de Trump en la Casa Blanca

Durante años, Donald Trump gestionó sus negocios en familia, poniendo a sus hijos en el seno de la Trump Organization, la compañía que controla su imperio.



Desde su llegada a la Casa Blanca, el multimillonario republicano no ha cambiado. La influencia de su familia ha aumentado, multiplicando las acusaciones de nepotismo y conflictos de interés.



A continuación, los principales personajes del entorno familiar del presidente de Estados Unidos.

Ivanka Trump y Jared Kushner

Ivanka, la hija del mandatario de 35 años, tiene su propia oficina en la Casa Blanca desde el inicio de la presidencia.



Esta exmodelo y empresaria, bautizada como "la primera hija", participa a menudo en los encuentros y llamadas telefónicas de su padre, ya sea con líderes mundiales, jefes de empresas o astronautas en la Estación Espacial Internacional.



Desde finales de marzo, su estatus de consejera es oficial. Este cargo la llevó a realizar esta semana su primer viaje al extranjero, a Berlín, donde se vio obligada a defender la actitud de su padre con las mujeres.

Trump no ha dudado en quebrar las normas para evitar conflictos de interés, atacando por ejemplo a la cadena de tiendas Nordstrom por retirar la línea de ropa de Ivanka alegando una caída de las ventas.



Al igual que su padre, Ivanka dejó la gestión de su compañía y su puesto en la Trump Organization, pero sigue recibiendo su parte proporcional de las ganancias.



Su esposo, que se hizo rico gracias a sus negocios inmobiliarios al igual que Trump, es uno de los consejeros más cercanos del mandatario, junto con Steve Bannon y Reince Priebus. Y la salida de Bannon del Consejo de Seguridad Nacional parece haber dado más alas a Kushner, que viene de una familia judía ortodoxa cercana a los demócratas.



El yerno presidencial ejerce tanta influencia en los temas diplomáticos como el secretario de Estado, Rex Tillerson. Los analistas afirman que organizó el encuentro entre Trump y el presidente chino, Xi Jinping, en abril. Unos días antes, se reunió con el primer ministro iraquí en Bagdad.

Donald JR y Eric Trump

Donald Jr., de 39 años, y Eric, de 33, los otros dos hijos del primer matrimonio del mandatario, tomaron oficialmente las riendas de la Trump Organization tras la investidura, aunque el mandatario sigue recibiendo su parte de ganancias.



Ellos son ahora los encargados de viajar por Estados Unidos y todo el mundo para inaugurar los hoteles y campos de golf bajo la bandera "Trump", aunque bajo medidas de seguridad muy criticadas, sobre todo del lado demócrata.



Aunque el presidente prometió no hablar con ellos de negocios, ambos permanecen muy cerca de su padre, de quien han aprendido todo. "Tal vez estamos aquí por nepotismo, pero no es por nepotismo que nos quedamos. Si no hiciéramos bien nuestro trabajo, créanos que ya no estaríamos aquí", precisó Eric a la revista Forbes.

Melania Trump

La tercera esposa del presidente, que este miércoles cumple 47 años, es el gran interrogante de esta familia.



La Exmodelo de origen esloveno a quien se le sigue notando su acento de extranjera cuando habla en inglés, no ha pisado prácticamente Washington desde la investidura porque prefiere esperar a que su hijo Barron, de 11 años, termine el curso escolar en Nueva York.



Las especulaciones abundan sobre su supuesto rechazo a asumir el tradicional papel de las primeras damas y sobre su relación con su esposo, 24 años mayor que ella. Melania y Barron tienen de todas formas la idea de mudarse a la capital durante el verano boreal.



Sus apariciones son contadas, aunque siempre destaca por su elegancia a la hora de vestir. Atenta a todo, Melania dio a Trump un discreto golpecito durante la celebración de la Pascua para recordarle que debía ponerse la mano en el corazón mientras sonaba el himno.



