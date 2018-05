Trump cambia la versión y dice que de su bolsillo pagó a actriz porno

Meses después de negarlo con vehemencia, el presidente Donald Trump reconoció ayer que estaba al tanto de un acuerdo al que uno de sus abogados llegó con la actriz de cine porno Stormy Daniels y del pago de 130.000 dólares que se le hizo para que no divulgara la historia de una supuesta relación sexual entre ambos en el 2006 en víspera de las elecciones presidenciales de 2016.

El presidente también reconoció el reembolso de esa suma de dinero a Michael Cohen, el abogado que realizó la transacción a su nombre, y que también había negado hasta la fecha que Trump estuviese al tanto del pago.



El mandatario, no obstante, volvió a negar la relación con Daniels e insistió en que el acuerdo al que se llegó con la actriz fue para detener sus “acusaciones falsas y extorsionistas”.



Según Trump, y este es el punto más importante de toda la polémica que ha rodeado este caso, el dinero pagado a Daniels vía Cohen no constituye un aporte de recursos a su campaña electoral y, por lo tanto, no existió una violación de las leyes de financiación de las campañas políticas en EE. UU.



Las explicaciones del presidente, sin embargo, son muy diferentes a las que tanto él como sus abogados dieron en su momento, y podrían abrir un nuevo flanco de ataque a su creciente lista de problemas legales.

La supuesta relación entre Trump y Daniels ocurrió en el 2006, cuando ambos se encontraron en un torneo de golf en Nevada y el magnate acababa de tener un hijo con su esposa Melania.



En enero de este año, ABC reveló que Cohen había pagado 130.000 dólares a Daniels utilizando una empresa privada que creó para ese propósito. La Casa Blanca respondió entonces catalogando la noticia como un “reciclaje de falsos rumores”.



En marzo, sin embargo, Cohen tuvo que admitir el pago para defenderse en una demanda elevada en su contra en la cual se alegaba que el pago a Daniels había violado las leyes de financiación de las campañas, pues constituía un aporte a Trump con fines electorales.



Cohen, no obstante, indicó que los fondos habían salido de su propio bolsillo y que Trump nunca estuvo enterado del pago. En otras palabras, que había intervenido por voluntad propia para solucionarle un problema al candidato por una acusación falsa y que, por lo tanto, no se habían violado las leyes.

Stormy Daniels fue entrevistada por CBS News. La entrevista fue transmitida el domingo 25 de marzo. Foto: CBSNews/60 MINUTES - REUTERS

Durante el mismo lapso, Michael Avenatti, el abogado de Daniels, interpuso una demanda con la que buscaba declarar nulo el acuerdo, ya que Trump nunca lo había firmado.



Tanto el presidente como sus abogados siguieron negándolo todo. El mes pasado, se le preguntó a Trump si sabía del pago y el origen de los fondos. En ambos casos contestó con un no categórico. Por eso llamó tanto la atención su declaración de ayer.

Rudolph Giuliani, el exalcalde de Nueva York que ahora es abogado de Trump, lo explicó más o menos así.



“Trump no estaba al tanto de los detalles. Sabía sobre el acuerdo en general, y ese era que Cohen se encargaría de este tipo de cosas. Es algo que yo hago también con mis clientes. Es gente muy ocupada, y no los puedo enredar con cada cosa que sucede”, sostuvo Giuliani en una entrevista con Fox.



Afirmó que el presidente le había pagado a Cohen con cheques separados de a 35.000 dólares, ya que le estaba pagando a su vez otro tipo de servicios.

El fondo de esta tesis es que Trump no supo del pago en la víspera de las elecciones del 2016, pues estaba muy ocupado en otras cosas, y que luego lo reembolsó de su propio bolsillo.

¿Por qué ahora?

La mayoría de analistas creen que el presidente cambió de estrategia porque sabe que los fiscales que investigan ya tienen evidencia de que estaba al tanto de todo. Eso gracias a la redada a las oficinas de Cohen en Nueva York hace tres semanas, en la que tomaron posesión de todos sus archivos y aparatos electrónicos.



Y, por lo tanto, era preferible revelar los detalles y controlar el mensaje antes de que surjan acusaciones por mentir a lo largo de los últimos meses. Sin embargo, eso no elimina los problemas legales de Trump. De hecho, hay quienes piensan que los agravan.



“En términos legales, la confesión de Trump no afecta el curso de este escándalo, salvo dejar claro que han mentido todo este tiempo. En el fondo, lo que no se ha resuelto es cuál fue el objetivo del pago. Y si la respuesta es que se hizo para silenciar a Daniels y no afectar la campaña, pues no hay duda de que acá se cometió un crimen”, sostiene Lawrence Noble, director del Centro Legal para las Campañas Políticas.



SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington

@sergom68