La desafortunada idea de un hombre que quiso deshacerse de sus libros

Ocho casas dañadas y varias estructuras declaradas pérdida total, son el resultado de un gran incendio, provocado por un hombre que el miércoles pasado decidió quemar sus libros.



En lugar de donarlos o, en última instancia, botarlos a la basura, el sujeto de Nassau County, Florida, prendió fuego a los textos, y terminó generando un incendio en que hasta el jueves ha destruido hogares y “diecinueve construcciones" como establos, graneros y otro tipo de anexos, informó el servicio forestal de Florida (FFS). El incendio ha quemado al menos 280 hectáreas.



Afortunadamente, bomberos informaron el jueves que un 80 % del fuego estaba controlado.



El incendio comenzó el miércoles por la tarde "por alguien que estaba quemando libros de bolsillo en el condado de Nassau", añadió el FFS en su cuenta en Twitter. "Quemar basura hogareña es ilegal en Florida".



Las autopistas estaban cerradas y las imágenes compartidas por las autoridades mostraban el fuego propagándose cómodamente en los bosques floridanos. Ciento cincuenta personas fueron forzadas a evacuar y unos 200 oficiales de varias agencias se abocaban a combatir el incendio.



Las autoridades no han querido revelar el nombre del quemador de libros, pero sí divulgaron la llamada al número de emergencia 911 que hizo su esposa: "¡Se está quemando todo!", gritaba la mujer. "Él no lo puede alcanzar con la manguera. ¡Oh dios mío! (...) No debió haber hecho lo que estaba haciendo, ahora el bosque se está incendiando".



Una de las personas evacuadas, Jessica Fouraker, dijo al diario local News4Jax: "No creo que odiar a esa persona nos ayude en nada. Él creyó que podía quemar unas cosas y se le fue de las manos".



Pero aún así deberá enfrentarse a una multa por provocar el fuego más las posibles demandas de sus vecinos.



AFP

Con información de El Mercurio (Chile) / GDA*