Personalidades rinden homenaje a víctimas colombianas de minas

La Reina Noor de Jordania, congresistas de EE. UU. y otras personalidad se reunieron esta semana para honrar y recaudar fondos para la atención médica de decenas de colombianos gravemente heridos por minas antipersonales en el marco del conflicto.



El evento fue organizado por el embajador colombiano en Washington, Juan Carlos Pinzón, en respaldo a la fundación United for Colombia (Unidos por Colombia, UFC) que lleva más de una década ayudando a restaurar las vidas de personas con severas discapacidades producto del uso indiscriminado de este tipo de armas.

De acuerdo con Pinzón , "el trabajo de United for Colombia es fundamental para ayudar a los heridos a recuperarse y recibir atención médica de calidad. Pero no sólo eso pues el equipo ayuda a las personas a recuperar sus vidas después de la tragedia. Les dan esperanza y aliento para que lleguen mejores días".



El programa se inició en el 2003 gracias a una iniciativa de Gabriela Febres-Cordero, exesposa del entonces embajador Luis Alberto Moreno.



Desde esa fecha la fundación ha patrocinado los largos y costosos tratamientos de unas 247 víctimas, no siempre disponibles en Colombia.



En el 2005 la UFC se unió a la Mayo Clinic Rochester (MCR) para desarrollar un Programa de Capacitación Médica Avanzada para médicos colombianos. Estas iniciativas de UFC-MCR están enfocadas en ayudar a los soldados colombianos heridos y mutilados a obtener rehabilitación física y mental completa que incluye elevar su moral y esperanza a través del continuo apoyo del personal médico, amigos de la comunidad, voluntarios y personal de UFC y ayudando a la transición de las víctimas a una vida productiva y significativa a su regreso a Colombia.



La UFC tiene cinco programas, que incluyen asistencia médica en Colombia para civiles, asistencia médica en Colombia para militares y la asistencia médica en los Estados Unidos para los militares.



En el evento participaron como invitados especiales el nuevo Secretario para la Seguridad Interna de EE. UU., general John Kelly, el Senador Patrick Leahy, al igual que los doctores Stephanie Hines y Juan Manuel Rodríguez, dos líderes de la Clínica Mayo.



Así mismo un grupo de colombianos que han podido rehacer sus vidas gracias a los tratamientos.



SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington

En Twitter: @sergom68