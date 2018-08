Defendió a su esposa, lo mataron y ley en Florida protege a su agresor

El pasado 19 de julio, Markeis McGlockton, de 28 años, murió tras recibir un disparo en el pecho por parte de Michael Drejka, de 47, que actuó de manera violenta y luego se amparó en la ley "Stand Your Ground", que permite el uso de la fuerza letal a personas que consideren que sus vidas están en peligro.



La muerte se produjo por una discusión que sostuvieron McGlockton y su agresor Michael Drejka, de 47 años, el cual recriminó a la esposa de McGlockton por haber estacionado en un sitio para discapacitados.



McGlockton se le acercó, lo empujó y este le disparó de inmediato en el pecho desde el suelo. McGlockton, padre de tres hijos, alcanzó a caminar herido en presencia de uno de ellos y entrar a la tienda de víveres, tras lo cual fue llevado a un hospital donde murió más tarde.

A pesar que el hecho ocurrió hace más de tres semanas, la polémica está cogiendo fuerza en los últimos días, a raíz de lo que para varios legisladores fue la tergiversación de los hechos por parte del alguacil de ese condado,

Bob Gualtieri, quien no arrestó al atacante tan pronto sucedió el ataque. Sin embargo, son muy pocos los medios locales y funcionarios públicos que le han querido dar un tinte racista al hecho, pues McGlockton es un hombre afroamericano, al igual que todos los miembros de su familia.



Según la ley de la Florida, alguien está justificado en el uso de la fuerza letal si "razonablemente cree" que es "necesaria para prevenir una muerte inminente o un gran daño corporal". Sin embargo, el video de vigilancia del supermercado demuestra a la víctima retrocediendo cuando Drejka saca su pistola.



Un grupo de congresistas solicitó al Departamento de Justicia de EE. UU. en una carta investigar la muerte de McGlockton. "Hago un llamado" al Departamento de Justicia "para que investigue el tiroteo que tuvo lugar en Clearwater (Florida) la semana pasada y determine si se deben presentar cargos criminales", manifestó el demócrata Bill Nelson, senador por Florida.



La carta, dirigida al fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, fue firmada también por los senadores Cory Booker y Kamala Harris y los representantes de la Cámara baja Alcee Hasting y Charlie Crist.



"No fue un llamamiento para un asesinato. Mi hijo no merecía morir así, punto. Él estaba protegiendo a su familia", aseguró a la prensa el padre de la víctima, Michael McGlockton.



El alguacil del condado de Pinellas, Bob Gualtieri, no arrestó a Drejka al considerar que podría estar cubierto por la ley "Stand Your Ground".

El exalcalde de Tallahassee (capital de Florida) Andrew Gillum instó este lunes al gobernador de Florida, Rick Scott, a "suspender" la polémica ley estatal de defensa personal.



En Florida, "hay caos y confusión sobre la ley 'Stand Your Ground', que puede resultar en la muerte de gente inocente", manifestó Gillum sobre la norma que permite el uso de fuerza letal a personas que consideren que sus vidas están en peligro.



El aspirante a la Gobernación de Florida instó a Scott a "declarar la emergencia" mediante una acción ejecutiva en el estado por el uso de esa ley, que data de 2005 y que fue reforzada en 2017.



La solicitud se une a las protestas de este domingo en St. Petersburg, en la costa oeste de Florida, a favor de revocar la ley, y los llamados a las autoridades a investigar y presentar cargos criminales contra Michael Drejka.



EFE