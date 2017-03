Clinton premió cuatro colombianos por su labor en el proceso de paz

La ex secretaria de Estado y ex candidata demócrata a la presidencia de EE.UU., Hillary Clinton, advirtió este viernes que si bien una paz definitiva en Colombia está al alcance de la mano hay fuerzas en el país que trataran de descarrilarla.



Clinton hizo el comentario durante la entrega de un prestigioso premio que ofreció en conjunto con la Universidad de Georgetown a cuatro colombianos que, de acuerdo con el centro docente, ayudaron a concretar un “histórico” acuerdo de paz con las Farc.

“El acuerdo es solo el primer paso. Implementarlo será un trabajo constante. Y habrá fuerzas que trataran de tumbarlo, de decir que lo que se acordó no los compromete, que se opondrán a que se vuelva a realidad. La paz requerirá esfuerzos pero está al alcance de la mano", sostuvo la ex secretaria durante el evento organizado por la universidad para la entrega de los galardones.



El reconocimiento se le hizo al jefe negociador del Gobierno en los diálogos de paz, Humberto de la Calle; la vicefiscal Maria Paulina Riveros; la periodista de El Tiempo, Jineth Bedoya; y la directora temática en la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, Elena Ambrosí.



Clinton es la fundadora honoraria del Instituto de Georgetown para las Mujeres, la Paz y la Seguridad, entidad que se dedica a resaltar el rol que juegan las mujeres en la política internacional y en la construcción de la paz.



Durante su intervención, De la Calle se refirió a este mismo tema al decir que hay facciones en el país que quieren bloquear los acuerdos en caso de llegar al poder en las elecciones del 2018.



Expresó, no obstante, que la implementación de los acuerdos irá convenciendo a los colombianos de las bondades del pacto alcanzado.



El ex ministro también se refirió a las negociaciones de paz con el Eln, mostrándose confiado en que tarde o temprano el grupo entenderá que en la Colombia de hoy “no hay espacio para la violencia y las armas”.



En su discurso Clinton resaltó el rol determinante que jugaron las homenajeadas en las negociaciones de paz pues “abrieron el proceso y dieron voz a las millones de mujeres colombianas”.



Al referirse a Bedoya, la ex secretaria subrayó la valentía de la periodista por continuar en la búsqueda de la verdad pese al horror de su tragedia.



Bedoya fue secuestrada, violada y torturada en el año 2000 cuando realizaba una investigación sobre paramilitares en la cárcel la Modelo en Bogotá.



“La tarea más importante que he realizado es haberme sentado en esa mesa como voz de las miles de sobrevivientes. Creo que lo hicimos bien. Hoy las víctimas de violencia sexual no son invisibles. Las mujeres no somos invisibles”, dijo Bedoya tras recibir su galardón y en medio de un cerrado aplauso del público que colmó el auditorio de Georgetown.



La periodista pidió a Washington seguir respaldando a Colombia en el posconflicto pero haciendo más énfasis en las víctimas y el desarrollo social.

Jineth Bedoya le pidió a Washington seguir respaldando a Colombia en el posconflicto pero haciendo más énfasis en las víctimas y el desarrollo social. Foto: Kevin Lamarque / REUTERS

Ambrosí, por su parte, solicitó más acompañamiento internacional para verificar la correcta implementación de los acuerdos.



Clinton, ya hablando en temas más globales, expresó preocupación por los pasos que ha dado la administración de Donald Trump -su rival en las elecciones- para cortar el gasto que EE. UU. dedica a la diplomacia y a programas internacionales.



Para la ex secretaria de Estado, se trata de una visión nacionalista que en lugar de volver a EE. UU. un país más seguro provocará todo lo contrario.



La premiación a integrantes del proceso de paz coincidió con una carta enviada por más de 30 ONG estadounidenses al Secretario de Estado de EE. UU., Rex Tillerson, en la que le piden su apoyo a la implementación de los acuerdos alcanzados con las Farc.



“Instamos al Departamento de Estado a que respalde plenamente los acuerdos de paz acordados luego de años de negociaciones entre el gobierno colombiano y las Farc. También instamos a que el Departamento de Estado incluya en su presupuesto el monto total prometido por la anterior administración de los EE. UU. para la implementación del acuerdo de paz”, lee la carta.



La alusión es en referencia una partida de US$ 450 millones de dólares que solicitó el año pasado el presidente Barack Obama pero que nunca fue aprobada por el Congreso de este país.



En la misiva, la ONG sostienen que se trata de una oportunidad “histórica” y le piden a Tillerson concentrar los esfuerzos en expandir la presencia del estado a territorios marcados por el conflicto y no en la ayuda militar que caracterizó los aportes de Washington en el pasado.



SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington

En twitter @sergom68