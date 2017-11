Estos son los documentos que encontraron en el escondite de Bin Laden

La CIA divulgó esta semana cientos de miles de documentos obtenidos el 1 de mayo de 2011 durante la operación de captura del entonces líder de Al Qaeda, Osama Bin Laden, en la que un equipo de las Fuerzas Especiales estadounidenses acabó abatiendo al terrorista en el complejo paquistaní de Abbottabad.



Un total de 470.000 documentos fueron publicados en la web de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) después de que, tras meses de especulaciones, su director, Mike Pompeo, autorizase su divulgación en interés de una mayor "transparencia" por parte del Estado.

"La publicación de hoy incluye cartas de Al Qaeda, vídeos y archivos de audio recuperados, así como otros materiales que le brindan la oportunidad a los estadounidenses de tener un conocimiento más profundo sobre los planes y actividades de este grupo terrorista", explicó Pompeo en un comunicado.



Entre los documentos divulgados, que se encuentran tanto en árabe como traducidos al inglés y en un formato que no puede ser editado, según explicó la CIA, se pueden encontrar el diario personal de Bin Laden, miles de grabaciones sobre actos públicos en los que participó el terrorista e, incluso, algunos vídeos caseros.



Además, está la grabación de la boda de Hamza Bin Laden, hijo mayor del líder de Al Qaeda, que se habría realizado presuntamente en Irán. En estas se conoció la primera imagen de Hamza como adulto.

Entre el material también hay más de dos decenas de filmes como ‘Antz’, ‘Cars’ y otras películas animadas, el juego ‘Final Fantasy VII’ y tres documentales sobre el líder, como ‘Where in the World is Osama bin Laden’, destacó la agencia.



Uno de los documentos más reveladores divulgados hace referencia a los preparativos del grupo terrorista para conmemorar el décimo aniversario de los ataques del 11 de Septiembre de 2001, cuando Al Qaeda copó portadas en todo el mundo tras atentar contra las Torres Gemelas en Nueva York y el Pentágono en Washington.



La de ahora no es la primera revelación de documentos recuperados en esa operación, puesto que ya en 2015 la Oficina del Director Nacional de Inteligencia (ODNI), a petición del entonces presidente Barack Obama, hizo públicos 103 documentos en respuesta a las acusaciones de que la operación había sido un montaje.



"La CIA continuará buscando oportunidades para compartir información con los ciudadanos estadounidenses, sin alterar nuestra obligación de proteger la seguridad nacional", concluyó Pompeo.



EFE, AFP y REUTERS