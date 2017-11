Fiscalía de EE. UU. pide negar libertad bajo fianza de Arias

La Fiscalía de Estados Unidos pidió a la Corte Federal del Distrito Sur de Florida denegar la petición de libertad bajo fianza y audiencia solicitadas por la defensa del exministro de Agricultura colombiano Andrés Felipe Arias, como parte de un recurso de amparo contra la extradición.

"Arias Leiva no ha demostrado que tendría derecho a fianza, incluso si estuviera disponible en esta etapa de su procedimiento de extradición, ya que existe una probabilidad de que huya y no existe ninguna circunstancia especial que justifique su liberación", precisó la Fiscalía en documentos a los que hoy tuvo acceso Efe.



Según la Fiscalía, Arias Leiva "debe permanecer detenido porque no tiene derecho a la libertad bajo fianza después de la certificación de su extraditabilidad a Colombia" a cargo del juez federal John J. O'Sullivan en septiembre pasado.



El exministro de Agricultura presentó el 27 de octubre pasado un "hábeas corpus" contra la decisión del juez O'Sullivan de avalar su extradición por los cargos de peculado a favor de terceros y celebración ilegal de contratos. El procedimiento legal va dirigido al fiscal general de EE.UU., Jeff Sessions; el secretario de Estado, Rex Tillerson, y el jefe en activo del centro de detención de Miami, Robert Wilson.

El pasado 28 de septiembre el juez O'Sullivan aprobó la extradición del exministro a Colombia durante una audiencia en la que ordenó su detención inmediata. Como parte del recurso, los abogados de Arias presentaron el pasado 7 de noviembre una moción al juez James Lawrence King en la que solicitan su libertad bajo fianza y una audiencia. En su respuesta, el juez King encargó a la jueza Andrea M. Simonton hacerse cargo de dicha moción.



Arias fue detenido en agosto de 2016 en la ciudad de Weston, en el condado Broward, y logró salir bajo fianza tres meses después, aunque con un grillete electrónico. El exministro quedó detenido nuevamente después de la audiencia de extradición dado que el juez O'Sullivan se negó a darle de nuevo la libertad bajo fianza, al considerar que existía un "serio peligro de fuga" y recordar que se había "fugado de Colombia".



El exministro ha afirmado su inocencia y asegurado que es un perseguido político del Gobierno de Juan Manuel Santos.



