Una periodista del 'New York Times' se habría involucrado con senador

La reportera Ali Watkins del periódico 'The New York Times' y el senador James Wolfe, director de seguridad de la comisión de Inteligencia del Senado de Estados Unidos, quien fue detenido por haber mentido al FBI en el marco de una investigación sobre la filtración de información clasificada, habrían tenido una relación sentimental y los motivos del escándalo son, entre otros, si hubo intercambio de información vital para la seguridad nacional.

Medios en Estados Unidos han revelado que la naturaleza de la relación entre Watkins y Wolfe no está clara. Preguntas sobre si ¿era amor o simplemente sexo a escondidas? ¿Se sedujeron recíprocamente y se usaron? han circulado.



El proceso de investigación está en proceso y en el diario no entienden aún cómo pudo ocurrir algo tan básico para su manual de ética: ningún periodista debe involucrarse con una fuente.



La fiscal estadounidense Jessie Liu dijo que Wolfe, que llevaba 29 años trabajando para el Senado, habría mentido deliberadamente a agentes del FBI sobre sus contactos con tres periodistas.



Wolfe era el responsable de salvaguardar toda la información clasificada que se encontraba en manos de la comisión, según ha indicado la fiscal en un comunicado. La investigación del FBI giraba en torno a "una serie de filtraciones sin autorizar de información clasificada a varios medios de comunicación".



El diario 'The New York Times' informó de que en el marco de la investigación contra Wolfe, de 58 años, los agentes obtuvieron información del teléfono móvil y el correo electrónico de la periodista Ali Watkins, que había mantenido una relación romántica de tres años con el acusado.

El FBI ha indicado que Wolfe habría ayudado a Watkins con la realización de una serie de artículos, pero la periodista aseguró que el detenido no le permitió tener acceso a información clasificada.



Para la investigación, la justicia requisó correspondencia proveniente de dos cuentas de correo electrónico y del teléfono móvil de la periodista del 'New York Times', señala el cotidiano. Watkins tenía una relación amorosa con Wolfe desde hacía tres años, hecho que él había negado a los investigadores del FBI en 2017.



La directora del Comité para la Protección de Periodistas, Alexandra Ellerbeck, consideró la medida contra Watkins “un peligroso precedente”, porque los periodistas deben poder proteger la confidencialidad de sus fuentes.

“Tememos que esta acción sea un punto de inflexión en la actual batalla por la capacidad de los periodistas de proteger a sus fuentes”, indicó Ellerbeck en un comunicado.



El Freedom Forum Institute, una organización defensora de los derechos de la prensa, estimó en Twitter que la requisa de documentos es “una violación de las libertades establecidas en la primera enmienda” de la Constitución.



Este caso provoca preocupaciones sobre las amenazas a la libertad de prensa y la protección de las fuentes, y al mismo tiempo plantea un problema de ética sobre las relaciones entre un periodista y una fuente. Surge también cuando el presidente Donald Trump advierte que miembros de su equipo realizan filtraciones a la prensa, tratándolos de “traidores”.



“La libertad de prensa es el fundamento de la democracia; las comunicaciones entre los periodistas y sus fuentes deben ser protegidas”, subrayó la portavoz de The New York Times. Eileen Murphy.



Con información de AFP y Reuters