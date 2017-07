Los que agitan la bandera tricolor en Nueva York

21 de julio 2017 , 12:17 a.m.

A María Velasco, una secretaria colombiana que lleva 19 años en Estados Unidos, le encantan las flores. Por eso estuvo el pasado fin de semana en primera fila durante la séptima edición del desfile del Festival de las Flores, que se llevó a cabo sobre la avenida 37 en Jackson Heights, el barrio de Queens, Nueva York, donde se concentran miles de colombianos expatriados.

La celebración formó parte de la serie de eventos organizados por la comunidad y el consulado de Colombia para conmemorar la independencia. También suele ser una oportunidad para que los colombianos se conecten con sus compatriotas, en una ciudad donde el trajín diario deja poco tiempo para mantener un lazo con la patria. “Fue hermoso, me gustó mucho porque hubo más silleteros. Había gente campesina y mujeres, grupos folclóricos del Pacífico, del Atlántico, del Carnaval de Barranquilla y de Pasto. Muy, muy lindo muy colorido”, dijo Velasco.



La cónsul general de Colombia en Nueva York, María Isabel Nieto, comparte ese sentimiento: “Es un festival maravilloso, en el que se siente la alegría de ser colombianos, ese calor y esa cosa que es tan nuestra y tan única”.



Al día siguiente, unas 20.000 personas asistieron al Festival Independencia Orgullo Colombiano en el parque Eisenhower, en Long Island. El evento, amenizado por la orquesta Guayacán, debió suspender en un momento el ingreso porque ya no cabían en el área asignada. “La gente está hoy más que nunca con su camiseta de Colombia; había mucha motivación, mucho patriotismo”, dijo el periodista Luis Alejandro Medina, de la cadena Telemundo, quien fue homenajeado durante el evento.

La celebración sigue

La impresión de miembros de la colonia es que la retórica antiinmigrante de Trump resultó quizás exagerada y no devino en ola de redadas contra inmigrantes indocumentados. La gente ya se está adaptando a la situación y, aunque con reserva, salen a mostrar los colores de su país.



La mayoría de los eventos para conmemorar la independencia se han concentrado en Queens y Long Island, áreas de Nueva York con la mayor concentración de colombianos. No existe cifra exacta de compatriotas en esta región de Estados Unidos, pero se calcula que entre los estados de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut viven más de un millón.



Junto con el Festival de las Flores y el Festival en Long Island, ha habido noches de gala en restaurantes del área, además de la presentación de Totó la Momposina en el Central Park.



Las celebraciones siguen esta semana. Quizá el evento más emblemático sea el Desfile Colombiano en Nueva York, que se llevará a cabo el 23 de julio sobre la avenida Northern Boulevard. “Es un día para celebrar los 207 años de nuestra independencia, que estemos todos juntos, celebrando nuestra cultura”, señaló Nieto en un video de invitación.



El consulado ha organizado la exhibición fotográfica ‘Convicciones de paz, reconciliación y memoria histórica’ del fotógrafo José Luis Rodríguez Maldonado, una ofrenda realizada ayer ante la estatua de Simón Bolívar en el Central Park y la proyección de documental Gabo, la magia de lo real, sobre la vida del nobel colombiano.



El evento, que por muchos años distinguió la conmemoración de la independencia de Colombia en el área de Nueva York, el Festival en el Parque de Flushing, no se ha realizado desde 2011 debido a problemas de presupuesto. El Centro Cívico Colombiano, organización sin fines de lucro y principal promotor de este evento, preparó en cambio una semana cultural y una misa por la paz.



CLAUDIA SANDOVAL GÓMEZ

Especial para EL TIEMPO