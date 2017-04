Asesino de Cleveland no transmitió homicidio en Facebook Live

La noticia le ha dado la vuelta al mundo. Se trata de Steve Stephens, un hombre de 37 años que es buscado por las autoridades luego de que cometiera un crimen que, según información oficial, fue transmitido por Facebook Live.



En una emisión posterior, Stephens aseguró haber matado a 15 personas.

No obstante, la red social ha lanzado un comunicado en el que informa que el homicidio no ocurrió en directo. Sostiene que este se grabó y que fue luego que se subió a la plataforma.



Según Facebook, Stephens comenzó a transmitir el Facebook Live un tiempo después del asesinato. También afirman que fue parte de una serie de mensajes que realizó durante el domingo 16 de abril, en los que confesaba que había matado a más personas y que los cuerpos se encontraban en una casa abandonada.

Mientras avanzan las investigaciones por parte de las autoridades, Facebook eliminó el video de la cuenta de Stephens. Según lo comenta el comunicado:



“Se trata de un crimen horrible y no permitimos este tipo de contenido en Facebook. Trabajamos duro para mantener un ambiente seguro en Facebook y estamos en contacto con la policía en emergencias como esta, cuando hay amenazas directas a la seguridad física.



Por ahora, la red social Facebook no ha dado respuesta si actuó por su cuenta para eliminar el contenido o si reaccionó a las solicitudes de los funcionarios que pedían eliminarlos. Otros, hablan de un accionar propio de los algoritmos en el que no intervinieron manos humanas.

Se trata de un crimen horrible y no permitimos este tipo de contenido en Facebook FACEBOOK

TWITTER

Este caso se suma a las polémicas que ha enfrentado la red social por sus políticas de moderación de contenidos; pero, también a su accionar a la hora de eliminar contenidos que pueden ser piezas claves para evidenciar prácticas policiales cuestionables.



ELTIEMPO.COM