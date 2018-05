Exfiscal de Nueva York, de defensor de mujeres a acusado por maltrato

La renuncia del fiscal general de Nueva York, Eric Schneiderman, ha causado sorpresa entre los estadounidenses, y especialmente entre las mujeres del movimiento contra el acoso sexual #MeToo, pues Schneiderman, quien fue uno de los abanderados de esta causa, ahora es acusado de abuso físico.

En un artículo publicado por el semanario The New Yorker, dos mujeres expusieron sus casos, mientras que otras dos lo hicieron desde el anonimato. Manning Barish, una de las presuntas víctimas, afirmó haber mantenido una relación con el fiscal entre mediados de 2013 y finales de 2015, mientras que la otra mujer, identificada como Tany Selvaratnam, explicó que también la tuvo entre mediados de 2016 y el fines de 2017.



Ambas mujeres dijeron que Schneiderman las golpeó con fuerza en varias ocasiones cuando estaba bajo los efectos del alcohol e incluso trató de estrangularlas. Además, según las denunciantes, las amenazó de muerte si dejaban la relación.



“En la intimidad de relaciones privadas, participé en juegos y otras actividades sexuales consentidas”, se limitó a decir el exfiscal en un comunicado poco antes de anunciar su renuncia. “No he agredido a nadie”, añadió. “Jamás he mantenido relaciones sexuales no consentidas”. Sin embargo, las mujeres aseguraron que en ningún momento habían consentido o pedido a Schneiderman ese trato hacia ellas.

Fiscal desde 2010, Schneiderman se convirtió en uno de los oponentes más activos contra Trump dentro de la judicatura. Llevó a cabo numerosas acciones legales contra medidas de la administración en materia de clima, inmigración o neutralidad en la red. En febrero pasado, el fiscal presentó además una demanda judicial contra el exproductor de Hollywood Harvey Weinstein y su empresa por fracasar a la hora de proteger a sus empleados de acoso y agresiones sexuales.



Por su parte, Donald Trump jr., hijo del presidente Trump, publicó ayer mensajes celebrando la caída del exfiscal en su cuenta de Twitter y recordó uno que su padre publicó en 2013 sobre el político. “Weiner se fue. Spitzer se fue. El próximo será el peso pluma, el fiscal general Eric Schneiderman. ¿Es deshonesto? Esperen y verán, peor que Spitzer y Weiner”, señalaba el mensaje publicado por Trump en ese entonces.



AFP Y EFE