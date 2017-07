Exagente de inteligencia ruso estuvo en reunión con Trump jr.

Un exagente de inteligencia soviético estuvo presente en la reunión que Donald Trump jr., hijo mayor del presidente de EE. UU., mantuvo en junio de 2016 con una abogada rusa de la que esperaba obtener información procedente del

Kremlin para dañar a Hillary Clinton, según informó este viernes la cadena NBC News.



El exagente soviético, que tiene doble nacionalidad rusa y estadounidense, es ahora miembro de un grupo de presión en EE. UU. y acompañó a la abogada rusa Natalia Veselnitskaya a su encuentro con el hijo de Trump, al que también asistieron el yerno del actual presidente, Jared Kushner, y su jefe de campaña, Paul Manafort.

La cadena NBC ha decidido no identificar al exagente, quien asegura que ya no mantiene ningún lazo con las agencias de espionaje rusas.



No obstante, algunos funcionarios estadounidenses sospechan que el exagente sigue teniendo lazos con la inteligencia rusa, de acuerdo con la cadena, que además recordó que Veselnitskaya dijo esta semana que en la reunión la había acompañado un hombre al que no identificó.

El hijo del presidente Donald Trump mantuvo en junio de 2016 una reunión con la abogada rusa Natalia Veselnitskaya, de quien esperaba recibir información dañina para la capmaña Clinton. Foto: AFP

La información de NBC enreda aún más el caso de la reunión del hijo de Trump, destapado el pasado sábado por el diario 'The New York Times' y que subió de tono este martes, cuando Donald Jr. decidió publicar los correos electrónicos que mantuvo con un publicista y que desembocaron en su encuentro con la abogada rusa.



El hijo mayor del mandatario ha reconocido que esperaba obtener en ese encuentro información comprometedora sobre Clinton, la rival de su padre en las elecciones presidenciales de noviembre pasado, pero que la abogada rusa no le aportó finalmente ningún dato, pese a lo que le había prometido un publicista amigo de los Trump.

La decisión de Donald Jr. de aceptar información de un Gobierno considerado hostil a los intereses de EE. UU. ha generado polémica en el país, y además es algo que podría violar las leyes electorales, por lo que muchos consideran que el hijo de Trump debía haberlo comunicado al FBI cuando recibió la oferta.

Esa crisis ha dado alas a las investigaciones sobre una posible colaboración entre la campaña de Trump y Rusia para influir en el resultado de las elecciones de noviembre en Estados Unidos, un caso que está en manos del fiscal especial independiente y exdirector del FBI, Robert Mueller.



El presidente del Comité Judicial del Senado de EE. UU., el republicano Chuck Grassley, dijo este jueves que convocará a Donald Jr. para que testifique en público ante su comisión y aclare la información contenida en los correos electrónicos.



El mandatario estadounidense se mostró este miércoles a favor de que su hijo testifique "si es lo que él quiere" ante el Congreso, que investiga la trama rusa para interferir en las elecciones de 2016.

El Kremlin lo niega

El Kremlin negó hoy conocer al exagente de inteligencia soviético que, según la cadena estadounidense NBC, acompañó a la abogada rusa Natalia Veselnítskaya en su reunión con el hijo mayor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"No sabemos nada", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, al ser preguntado sobre si en el Kremlin conocen a la persona que, de acuerdo con la NBC, también estuvo en la polémica reunión del año pasado.



