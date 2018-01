Libro sobre el primer año de Trump habla de caos en la Casa Blanca

Si el 2017 no fue un buen año para el presidente Donald Trump, este 2018 arrancó con malos augurios. Eso por causa de un explosivo libro que salió a la venta este viernes y en el cual se narran detalles muy vergonzosos de su primer año en la Oficina Oval y otros que bien podrían rayar en lo criminal.

Fuego y furia: dentro de la Casa Blanca de Trump fue escrito por el periodista Michael Wolff, reconocido en los círculos de Nueva York y Washington, quien contó con gran acceso a la campaña de Trump en el 2016 y sus primeros meses ya como presidente.



Según el autor, su texto está basado en más de 200 entrevistas con amigos personales de Trump y personas que trabajan o trabajaron con él durante este período. Aunque el libro apenas este viernes salió a la venta, algunos de sus polémicos extractos ya habían sido publicados por diversos medios en el transcurso de la semana, provocando la ira del presidente y una violenta reacción de su aparato de comunicaciones, que lo catalogó de “ridículo y fantasioso”.



El eje del texto de Wolff circula en torno a la idea de que Trump no solo nunca quiso ser elegido presidente, sino que carece de las condiciones para serlo.

Si bien ambas premisas han sido abiertamente ventiladas en el pasado, lo grave en esta ocasión es que son personas cercanas a su esfera más íntima las que lo confirman. Entre ellas Steve Bannon, cerebro gris de la campaña y estratega en jefe de su administración hasta hace algunos meses.



La narración de Wolff empieza la noche de las elecciones presidenciales, cuando el personal de la campaña, incluido el propio Trump, se preparaban para lo que a todas luces parecía una contundente derrota.



Sin embargo, según el autor, el ambiente no era de funeraria sino, más bien, festivo. Era algo con lo que todos contaban: “No solo Trump no sería presidente, sino que había consenso en que tampoco era conveniente que lo fuera”.



Por eso, la noticia del triunfo les cayó como una bomba que a su vez explica el caos que siguió en los primeros meses, ya que nadie estaba preparado para lo que seguiría.

De acuerdo con la descripción de Wolff, la incompetencia de su equipo, que incluía a su yerno Jarred Kushner y su hija Ivanka (ambos sin experiencia en el gobierno), se vio agravada por la inestabilidad de un Trump que prestaba poca atención a su trabajo y vivía obsesionado solo por su imagen.



En un pasaje, Sam Nunberg, exasesor de Trump, cuenta que lo enviaron a explicarle la Constitución del país. “Solo íbamos en la cuarta enmienda cuando el presidente ya jalaba el labio hacia abajo con uno de sus dedos, mientras los ojos se le cerraban”, dice Nunberg en el libro.



En otro segmento, Rupert Murdoch, el dueño de Fox, cataloga al presidente como “idiota” cuando este le contaba de sus planes de aprobar más visas para inmigrantes calificados, y su plataforma se había basado en cerrar la puerta al ingreso de extranjeros.



Igual de doloroso fue el comentario de Katie Walsh, segunda abordo en ese mismo gabinete, cuando dice que tratar con Trump es como tratar con un “niño”.



Wolff pinta además a Trump como un personaje errático que se encerraba en su cuarto a comer “hamburguesas con papas fritas”, mientras veía televisión y llamaba a sus amigos a quejarse por lo mal que lo trataban los medios.



Lo describe a su vez como una persona “ignorante”, pues, según le dijeron sus fuentes, el presidente desconoce los detalles de la gran mayoría de sus iniciativas, no hace esfuerzos por enterarse y suele enfrascarse en soliloquios en los que repite lo mismo una y otra vez.



A pesar de todo lo anterior, el episodio que más controversia ha generado se desprende de algunas de las declaraciones que Bannon le habría dado a Wolff.



En una de ellas, el exasesor describe una reunión sostenida en el verano del 2016 entre Donald Trump Jr. y personas cercanas al gobierno ruso como poco “patriótica” y rayando con la “traición” a la patria. Además, se queja por la torpeza de no haber incluido a un abogado en la cita y dice que Trump Jr. y Paul Manafort, en ese entonces el jefe de campaña, debieron haberla reportado al FBI de inmediato.



Se trata de un asunto clave en la investigación que adelanta el fiscal especial Robert Mueller sobre una posible colaboración entre la campaña de Trump y el Kremlin para inclinar el resultado de las elecciones. El testimonio de Bannon podría abrir nuevas puertas en la investigación y quizá consolidar un proceso penal contra Trump Jr.



El libro también sostiene que fue el propio presidente quien insistió en que se sostuviera la historia de las adopciones, aunque sabía que el objetivo de la cita era obtener emails que comprometían a Clinton y sus asesores. Trump, casi de inmediato, se fue lanza en ristre contra Bannon, acusándolo de ser un don nadie que había “perdido la cabeza”.



Según la cadena CNN, el presidente también estaba visiblemente contrariado por otras declaraciones de Bannon en las que cataloga a Ivanka como “más bruta que un ladrillo”.



El libro ya está siendo criticado por varios flancos. En primer lugar se han detectado algunas imprecisiones y quizá mentiras. Una de ellas es la relacionada con la anécdota de Boehner, pues hay pruebas contundentes de que Trump sabía perfectamente quién era el presidente de la Cámara desde mucho antes de ganar las elecciones.

Así mismo, algunos de los entrevistados han negado haber dicho lo que Wolff les atribuye o lo acusan de sacarlos de contexto. Entre ellos Katie Walsh, que sin negar sus comentarios dijo en una entrevista que esas no fueron sus palabras.



Otros también se han quejado, pues Wolff los habría citado pese a que las conversaciones fueron off the record (no publicables).



Sin embargo, ha llamado la atención que Bannon no haya negado sus declaraciones y que Trump, en lugar de atacar a Wolff, únicamente la haya emprendido de inmediato contra quien fue su mano derecha. El periodista, por su parte, insistió ayer en que todo lo que aparece en el libro corresponde a la realidad, aunque reconoció que quizá alguna de sus fuentes no entendieron que sus comentarios serían hechos públicos con posterioridad.



De hecho, Wolff le agradeció a Trump por la publicidad gratuita que le estaba haciendo al libro con su airada reacción.



“¿A dónde le mando la caja de chocolates? No solo me está ayudando a vender libros, sino que me ayuda a demostrar lo que allí se dice. Es extraordinario que el presidente de EE. UU. esté intentado frenar la publicación de un libro. Eso nunca había sucedido”, dijo Wolff en una entrevista con la cadena NBC.



Y, por lo menos, en eso tiene razón. Fuego y furia ya es el libro número uno en Amazon y se prevé que, con creces, será de los más vendidos del año.



SERGIO GÓMEZ MASERI

Twitter: @sergom68

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington

Bannon, sin apoyo financiero

El exasesor del presidente de EE. UU. Steve Bannon perdió el apoyo de su principal proveedora de fondos, la multimillonaria Rebekah Mercer, a raíz de la disputa generada entre ambos por sus declaraciones en el nuevo libro sobre la Casa Blanca Fuego y furia, rechazadas por el mandatario.



“La familia Mercer rompió recientemente con el filtrador conocido como el ‘Chapucero’ Steve Bannon. ¡Inteligente!”, escribió Trump en referencia a la decisión de Mercer, en su cuenta oficial de Twitter.



El mandatario se refería al comunicado que emitió Mercer, una multimillonaria donante republicana y accionista de la publicación ultraconservadora Breitbart News, de la que Bannon es presidente.



EFE