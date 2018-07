Putin le entrega a Trump 'la pelota del arreglo en Siria'

16 de julio 2018 , 11:52 a.m.

16 de julio 2018 , 11:52 a.m.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, concluyeron su cumbre de este lunes en Helsinki satisfechos por una reunión que para ambos fue "exitosa" y "constructiva".



El presidente ruso, Vladímir Putin, le pasó literalmente la pelota del arreglo del conflicto sirio a su colega Donald Trump durante la conferencia de prensa al término de su cumbre en la capital finlandesa.



"En lo que se refiere a que la pelota de Siria está en nuestro tejado... Señor Presidente, usted acaba de decir que hemos organizado exitosamente el Mundial de Fútbol. Así que quiero entregarle esta pelota. Ahora, la pelota está de su lado", dijo Putin.

Putin, que entregó a Trump el balón oficial del Mundial de Rusia que concluyó el domingo con la victoria de Francia sobre Croacia, se refería a la frase del secretario del Estado norteamericano, Mike Pompeo, de que la pelota del arreglo en Siria está en el tejado de Rusia.



El presidente ruso admitió que quería que su colega estadounidense ganara las elecciones en su país. A la pregunta de un periodista estadounidense al respecto, Putin asintió y argumento que Trump "quería mejorar las relaciones con Rusia".



Frente al tema de la interferencia rusa en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, el presidente Trump aseguró no ve "ningún motivo" por el que Rusia podría haber interferido en las elecciones estadounidenses de 2016.



"Me han dicho (las agencias de inteligencia) que creen que fue Rusia. Yo no veo ninguna razón por la que podría serlo (...) y el presidente Putin fue extremadamente fuerte y poderoso en su negativa de eso hoy", dijo Trump

El mandatario estadounidense recordó que Putin y él lideran "las dos grandes potencias nucleares del mundo". Foto: Sputnik/Reuters

Por su parte, el jefe del Kremlin aseguró que se cumplirá el pacto de cooperación en asuntos judiciales que tiene Rusia con Estados Unidos desde 1999. "Tenemos un acuerdo sobre la ayuda en los casos criminales y este acuerdo sigue en vigencia. En este marco, (la Fiscalía estadounidense) puede enviar una solicitud para realizar el interrogatorio a estas personas que son sospechosas", declaró Putin.



Finalmente, el presidente de Rusia dejó un mensaje de calma a la opinión pública al destacar que los tiempos de hoy no se parecen en nada a la época de la Guerra Fría.



"La Guerra Fría terminó hace mucho tiempo. La época del antagonismo ideológico entre dos países ya es cosa del pasado. La situación en el mundo ha cambiado radicalmente. Es obvio para todo el mundo que las relaciones bilaterales atraviesan un periodo difícil. Sin embargo, no hay razones objetivas para estas dificultades y el actual clima de tensión", dijo Putin.



AFP Y EFE