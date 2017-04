EE. UU. teme que Siria tenga más armas químicas

Según indicó el lunes un funcionario del Pentágono, el Gobierno sirio probablemente tiene reservas de armas químicas en la base aérea que Estados Unidos bombardeó la semana pasada, pero dicho arsenal quedó deliberadamente intacto en el ataque, por lo que el coronel John Thomas, portavoz del Comando Central estadounidense, dijo que expertos de inteligencia de EE. UU. evalúan si el Ejército del presidente sirio, Bashar al Asad, está haciendo acopio de esas armas en depósitos de municiones en la base aérea de Shayrat, cerca de Homs (centro).

“Sospechamos que hay una significativa probabilidad de que haya más armas químicas que podrían estar listas para lanzarse (...), por lo que no bombardeamos” esas instalaciones, dijo Thomas a la prensa, y agregó que “el Pentágono no quiso disparar contra esas reservas químicas para no arriesgarse a generar una nube de gas tóxico sobre algunas zonas de Siria”.



Según el portavoz, Estados Unidos está convencido de que Al Asad está almacenando armas químicas, pero los analistas de inteligencia no saben con certeza de cuáles se trata.

Se suponía que el presidente Bashar Al Asad tenía que desmantelar el arsenal químico de Siria, en cumplimiento de un acuerdo alcanzado en el 2013, y enviarlo a Rusia. Pero desde entonces se lo ha acusado en repetidas ocasiones de haberlo utilizado como lo hizo la semana pasada en un ataque químico ocurrido en la localidad de Jan Shijun, que dejó un saldo de al menos 86 muertos.

Por otro lado, el secretario estadounidense de Defensa, Jim Mattis, dijo que el ataque con misiles que EE. UU. efectuó la semana pasada contra una base aérea de Siria destruyó solo un quinto del poderío aéreo del gobierno de Al Asad.



“La evaluación del Departamento de Defensa es que el ataque dejó como resultado la destrucción de depósitos de munición y combustibles, capacidad de defensa aérea y 20 por ciento de todos los aviones sirios operacionales”, expresó Mattis en una nota oficial.



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la semana pasada estar abierto a autorizar más ataques contra Siria si el país de Oriente Próximo continúa utilizando armas químicas, declaración que fue confirmada por la embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Nikki Haley, durante su intervención en la ONU el viernes y que fue ratificada el lunes por Sean Spicer, portavoz de la Casa Blanca.



“La posibilidad de que personas sufran por ataques con gases tóxicos y bombas de barril asegura que si vemos este tipo de acciones nuevamente, estemos abiertos al escenario de futuras acciones”, dijo Spicer durante una rueda de prensa.



AFP / REUTERS