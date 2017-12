Estados Unidos, cada vez más aislado por reconocimiento de Jerusalén

Estados Unidos vetó este lunes un proyecto de resolución de la ONU que rechazaba la decisión unilateral de Donald Trump de reconocer a Jerusalén como capital de Israel, cuya aprobación por sus 14 socios del Consejo de Seguridad representa un desaire para Washington.

El voto de 14 de los 15 miembros del Consejo, entre ellos Rusia, China, Francia y el Reino Unido –los dos principales aliados europeos de EE. UU.–, fue vivamente denunciado por la embajadora estadounidense ante la ONU, Nikki Haley. “Ningún país dirá a EE. UU. dónde puede poner su embajada”, dijo.



Aliados claves de EE. UU. que integran el Consejo de Seguridad, como el Reino Unido, Francia, Italia, Japón y Ucrania, votaron a favor de la medida al considerar que cualquier decisión sobre el estatuto de Jerusalén “no tiene fuerza legal, es nula y carente de validez y debe ser revocada”.



Egipto presentó el texto, que señala que el estatuto de la ciudad “tiene que resolverse por la negociación” entre Israel y los palestinos, en tanto pone de relieve las “preocupaciones profundas acerca de las recientes decisiones sobre Jerusalén”, sin mencionar explícitamente la decisión de Trump.

“Gracias, embajadora Haley”, escribió el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en Twitter. “Encendió la llama de la verdad. Disipó la oscuridad (...) La verdad ha triunfado sobre la mentira. Gracias, presidente Trump. Gracias, Nikki Haley”, tuiteó.



El vicepresidente de EE. UU., Mike Pence, que debía visitar este miércoles la Ciudad Santa en el marco de una gira que también incluía Egipto, postergó el viaje para mediados de enero.



Israel tomó el control de la parte oriental de la ciudad durante la guerra de los Seis Días en 1967 y considera a Jerusalén su capital “única e indivisible”, mientras que los palestinos quieren el este de la ciudad como capital de un futuro Estado.



El proyecto de resolución incluye una petición a todos los países para que se abstengan de abrir embajadas en Jerusalén, lo que refleja sus preocupaciones de que otros gobiernos respalden la iniciativa de EE. UU. También pide a los Estados miembro que no reconozcan ninguna acción contraria a las resoluciones de la ONU sobre el estatuto de la ciudad.



El Reino Unido y Francia, los aliados más cercanos de Washington, respaldaron el proyecto de resolución con el argumento de que estaba en consonancia con las resoluciones previas de la ONU. El embajador francés, François Delattre, calificó el documento de Egipto de “buen texto”, estimando que “sin un acuerdo sobre la Ciudad Sagrada, no habrá acuerdo de paz. El estatuto de la ciudad ha de decidirse negociando y “no por una decisión unilateral de un tercer país que podría hacernos retroceder un siglo”, dijo Delattre.



Por su parte, el embajador británico Matthew Rycroft consideró que el texto se alinea con la postura de Londres sobre la ciudad y que, a pesar de su veto, EE. UU. “seguirá desempeñando un papel importante en la búsqueda de la paz en Oriente Próximo”.



La decisión de Trump de reconocer a Jerusalén como capital de Israel recibió una reprobación casi unánime de la comunidad internacional. Varias resoluciones históricas de la ONU exhortan a Israel a que se retire del territorio ocupado durante la guerra de 1967 y reafirman la necesidad de poner fin a la ocupación de esas tierras.



Respaldados por los países musulmanes, los palestinos esperan conseguir que la Asamblea de la ONU adopte una resolución que rechace la determinación de Trump tras el veto. “Lamentablemente, un Estado decidió alzarse contra el mundo entero con respecto a este asunto de larga data”, dijo el embajador palestino Riyad Mansour al Consejo. “Estados Unidos elige no respetar el derecho internacional”, añadió.



AFP