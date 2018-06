EE.UU. no levantará las sanciones hasta desnuclearización de Pyongyang

03 de junio 2018 , 05:43 a.m.

El secretario de Defensa de EEUU, James Mattis, advirtió este domingo que Washington y la comunidad internacional no levantarán las sanciones a Corea del Norte hasta "la total desnuclearización" de ese país.

"Corea del Norte solo se liberará (de las sanciones) si da pasos verificables e irreversibles hacia la desnuclearización", afirmó, en declaraciones recogidas por el canal de televisión Channel Newasia.



"Puedo anticipar que el camino será accidentado", añadió Mattis, en alusión al proceso de negociación que se iniciará con la cumbre de los líderes norteamericano y norcoreano, Donald Trump y Kim Jong-un, el próximo día 12 en Singapur.



El secretario norteamericano de Defensa hizo la declaración poco antes de reunirse con sus colegas surcoreano, Song Young Moo, y japonés, Itsunori Onodera, en el marco del foro de diálogo Sangri-La, que concluye hoy en la ciudad-estado.



La advertencia de Mattis se produce después de que en su intervención de este domingo ante el plenario de la conferencia -la más importante en materia de seguridad de Asia-, mostrara una línea dura con China, el principal aliado de Pyongyang en el continente.



"Habrá consecuencias si (los chinos) no colaboran con sus vecinos", dijo Mattis en alusión al litigio territorial que enfrenta a Pekín con Vietnam, Taiwan, Filipinas, Malasia y Brunei en el conocido como Mar del Sur de China.



Mattis calificó de "intimidatorio" el despliegue militar de China en ese espacio marítimo, rico en recursos naturales, de alto valor estratégico y que junto al inicio del diálogo entre Washington y Pyongyang ha centrado las discusiones en la conferencia.



El teniente general He Lei, vicepresidente de la Academia de Ciencias Militares del Ejército de Liberación del Pueblo y jefe de la delegación de China en la reunión, no tardó en calificar de "irresponsable" la declaración de Mattis.



"China es libre de desplegar armas en su territorio y las declaraciones de algunos países sobre ese asunto atentan contra la soberanía china y son irresponsables", aseveró el sábado el jefe de la delegación de Pekín.



Además de EE.UU., China, las dos Coreas y los países de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático (ASEAN), también Japón, Australia, Canadá, Reino Unido y Francia han enviado representantes a la reunión, que se inauguró el viernes.



En la conferencia ha participado asimismo el primer ministro de India, Narendra Modi, que aprovechó su presencia para firmar varios acuerdos comerciales con la ciudad-estado.



EFE