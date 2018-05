Acero y aluminio de Colombia seguirán con aranceles en EE. UU.

La administración del presidente Donald Trump decidió este lunes no eximir a Colombia por ahora de los nuevos aranceles que fueron decretados para las importaciones de acero y aluminio.



A comienzos de marzo el mandatario republicano sorprendió al mundo con una medida proteccionista que justificó alegando que defendía la seguridad nacional de su país.

A juicio de Trump, este sector en EE. UU. ha sido muy golpeado por los bajos precios internacionales y la sobre oferta y por lo tanto era necesario elevar un 25 por ciento de arancel en el caso del acero y un 10 para el aluminio.



Los aranceles comenzaba a regir a partir del 23 de marzo, pero un día antes Trump sacó un decreto en el que excluía a una serie de países del pago del arancel aunque de manera temporal hasta este 1 de mayo.



Esos países eran Corea del Sur, Argentina, Brasil, Australia México, Canadá y los miembros de la Unión Europea.



En esa misma proclamación, sin embargo, Trump invitaba a otros países con los que EE. UU. tiene relaciones de seguridad para entablar negociaciones y evitar también el pago del arancel.



Colombia, uno de los socios más estrechos de Washington, en temas de seguridad, fue uno de los que inició esas discusiones.



La expectativa, desde entonces, era que el presidente de EE. UU. podía excluir al país en esta nueva ronda de decisiones que se esperaban para el 1 de mayo.



El presidente, sin embargo, no mencionó al país en la nueva proclamación que difundió este lunes en la noche y a solo horas de que venciera el plazo para los países exentos.



En su declaración el presidente dijo que ni a Corea del Sur (con quien ya firmó un acuerdo) ni a Brasil, Argentina y Australia (hay un principio de acuerdo) se les cobrará el arancel hacia futuro. En este último caso Trump anota que la exclusión permanente del arancel con Australia y los suramericanos está sujeta a que se concreten los acuerdos.



Dijo a su vez que México y Canadá y la Unión Europea quedan exentos por un mes más -hasta el primero de junio-, mientras continúan las negociaciones. Todos los demás, es decir Colombia, seguirán pagando el arancel así existan negociaciones entre ambos países.



Fuentes diplomáticas le informaron a este diario que los acercamientos con EE. UU. para eximir a Colombia continúan y que Washington les ha asegurado que una vez se llegue a un pacto se devolvería el pago del arancel de manera retroactiva.



Estas mismas fuentes han subrayado que de alcanzar un acuerdo este podría estar incluido en la nueva proclamación que tendrá que hacer Trump el primero de junio cuando venza el nuevo plazo para Canadá, México y la Unión Europea.



Pero otras fuentes también han indicado que Trump podría mantener a estas exportaciones como "rehén" mientras busca que el país de su brazo a torcer frente a una serie de reclamos que le viene haciendo Washington desde hace varios años sobre propiedad intelectual, el programa de chatarrización de buses y camiones y otros temas derivados del Tratado de Libre Comercio.



Aunque Colombia es un pequeño mercado para el país norteamericano, la industria se vería afectada de no llegarse a un arreglo.



Se estima que el año pasado las exportaciones de productos asociados con estos metales alcanzaron los US$ 59 millones, y hasta US$ 230 si se incluyen otros derivados.



Es así como ahora los productos nacionales tales como tuberías de acero, manufacturas de aluminio, tejas, entre otros, cuestan más para los importadores estadounidenses. Eso puede afectar las exportaciones colombianas a ese destino que el año pasado sumaron US$58,8 millones.

SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington

En twitter @sergom68