Congreso de EE. UU., interesado en caso de Andrade por Odebrecht

Congresistas estadounidense han comenzado a presionar por el caso de Luis Fernando Andrade, el emproblemado exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura a quien la Fiscalía acusa de haber favorecido a la multinacional Odebrecht.

Según pudo establecer este diario, Carolyn Maloney, representante a la Cámara por el estado de Nueva York y Diane Feinstein, senadora que representa a California en el Congreso enviaron cartas al embajador de Estados Unidos, en Colombia Kevin Whitaker en las cuales le piden hacer seguimiento al caso de Andrade ante la Fiscalía y mantenerlos informados de cualquier desarrollo.



Este diario también conoció que preocupaciones similares habría expresado el Senador de la Florida y excandidato a la nominación del partido republicano Marco Rubio.



Andrade posee nacionalidad estadounidense y de allí el interés de los legisladores.



"Entiendo que el señor Andrade, ciudadano de EE. UU. no cree que se está siguiendo el debido proceso en su caso y que su juicio no sería justo. Le pido que por favor revise el caso de Andrade y atiendas sus preocupaciones. Así mismo, que por favor me informe de sus conclusiones y me de consejo sobre la situación", dice Maloney en una carta que conoció EL TIEMPO.



Sin entrar en detalles, un portavoz de la embajada de EE. UU. en Bogotá confirmó el recibo de las cartas y la respuesta que ya envió la embajada a la senadora Feinstein.



En febrero, la Fiscalía le imputó cinco cargos relacionados a su gestión en la ANI: interés indebido en la celebración de contratos, falso testimonio, falsedad en documento privado, ocultamiento, alteración o destrucción de material probatorio y celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales.

El caso que lo compromete está relacionado al contrato para la construcción del tramo Ocaña-Gamarra de la Ruta del Sol 2 y el pago de coimas a funcionarios del estado para que lo adjudicaran a una empresa de la cual Odebrecht hace parte.



Andrade es el único funcionario del gobierno Santos mencionado también por un escándalo de aportes irregulares a campañas presidenciales y otros actos de corrupción.



Desde el inicio, Andrade ha negado los cargos e insiste en que no existe evidencia alguna que lo vincule con los sobornos.



“Muchos de ustedes me conocen por el escándalo con esa firma, algo que me duele y que me duele, inclusive, aún más por la persecución que estoy teniendo por parte de la Fiscalía, que me acusa, que ha hecho cargos contra mí, que son totalmente falsos; tengo las pruebas para demostrarlo”, sostuvo Andrade poco después de conocer la indagatoria en su contra.



Este diario también conoció que la esposa de Andrade viajará la semana entrante a Washington para seguir exponiendo las irregularidades en el caso de su esposo y tienen previsto reunirse con funcionarios y asesores legislativos.



SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington

En Twitter: @sergom68