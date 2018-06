EE. UU. espera una desnuclearización de Corea del Norte en dos años

Estados Unidos espera lograr un "gran desarme" de Corea del Norte en los próximos dos años y medio, dijo este miércoles el secretario de Estado Mike Pompeo, en un intento por dar garantías de que Pyonyang finalmente renunciará a las armas nucleares después de una cumbre esta semana entre los dos países.



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió el martes en Singapur con el líder norcoreano, Kim Jong-un, y ambos emitieron un comunicado que reafirmó el compromiso de Pyongyang de "trabajar para la completa desnuclearización de la Península de Corea" y expresó garantías de Washington a la seguridad del aislado país asiático.

Sin embargo, el breve documento de la histórica reunión entre ambos líderes no entrega detalles respecto a cuándo Pyongyang abandonará su programa de armas nucleares, que ha avanzado lo suficiente como para amenazar a Estados Unidos, o cómo podría verificarse el desmantelamiento.



Pompeo se encontraba en Seúl este miércoles para informar a funcionarios de Corea del Sur sobre la cumbre. En comentarios ante un pequeño grupo de reporteros y al ser consultado si le gustaría lograr un importante desarme nuclear dentro del actual mandato de Trump, que termina el 20 de enero de 2021, respondió: "Oh, sí, definitivamente. Absolutamente... ¿Usaste el término gran, gran desarme, algo así? Esperamos lograr eso en 2 años y medio", sostuvo.



"Confío en que entienden que habrá una verificación en profundidad", sostuvo, y agregó que el pacto inicial de Trump y Kim no contiene todo lo que acordaron ambas partes.

Críticos en Estados Unidos dijeron que el comunicado conjunto de ambos líderes no contiene detalles y que Trump hizo demasiadas concesiones a Kim, cuyo país está bajo sanciones de la ONU por su programa nuclear y de armas, y que es ampliamente condenado por abusos a los derechos humanos.



Trump, que regresó a Washington este miércoles por la mañana, consideró el encuentro con Kim -el primero entre un presidente estadounidense en funciones y un líder norcoreano- como un éxito que eliminó la amenaza nuclear de Corea del Norte.



"Todos pueden sentirse mucho más seguros ahora que el día en que asumí el cargo. Ya no hay una amenaza nuclear de Corea del Norte. Reunirme con Kim Jong Un fue una experiencia interesante y muy positiva.¡Corea del Norte tiene gran potencial para el futuro!", escribió Trump en Twitter.

El mandatario encargó a Pompeo encabezar las próximas negociaciones con Corea del Norte. Los medios estatales de Corea del Norte también consideraron la cumbre como un éxito y destacaron el sorpresivo anuncio de Trump tras el encuentro respecto a que Estados Unidos detendrá los ejercicios militares con Corea del Sur.



Reuters