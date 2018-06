Senado de EE. UU. aprueba primeras ayudas para Colombia en era Duque

Por segundo año consecutivo, el Senado de Estados Unidos decidió ignorar los pedidos de recorte del presidente Donald Trump y aprobó más de US$ 391 millones de dólares para ayudar a Colombia durante el año fiscal 2019.



La partida fue incluida en el presupuesto de operaciones para el Departamento de Estado y las operaciones en el extranjero que fue aprobado este jueves por la Comisión de Apropiaciones del Senado y que ahora deberá pasará a la plenaria.

A comienzos de este año, el presidente Trump había pedido al Legislativo entregar a Colombia solo 245 millones de dólares para este periodo, es decir, un recorte de casi el 40 por ciento con respecto a lo aprobado por el Congreso para gastar durante este año (2018) y que también suma 391 millones de dólares.



Trump había pedido un recorte similar en los primeros meses del 2017, cuando le solicitó al Congreso una partida de US$ 250 millones de dólares para Colombia.

Es importante aclarar que los recortes pedidos por Trump tanto en el 2017 como en este 2018 hacen parte de una política de su administración que le apunta a una reducción generalizada de al menos el 30 por ciento de todas las operaciones de EE. UU. en el extranjero.

Así mismo, se debe resaltar que en ambos casos fue el Congreso, y de manera bipartidista, el que defendió los recursos de Colombia de los recortes solicitados por Trump.



Se trata de un tema sensible, además, pues existe mucha presión en EE. UU. para que se recorte el presupuesto de gastos y existía el temor que comenzara a reducirse los niveles de asistencia para Colombia también, sobre todo por que desde el 2016, cuando todavía estaba Barack Obama en la presidencia, la colaboración de EE. UU. en Colombia había crecido como consecuencia del respaldo a los acuerdos de paz y su implementación.



De hecho, el 2019 sería el tercer año consecutivo en el que EE. UU. aporta 391 millones de dólares, unos 100 millones adicionales de lo que venía recibiendo antes del 2016.



Y cabe resaltar, además, que sería el primer paquete de ayuda estadounidense que le correspondería por completo al gobierno del recién electo Iván Duque.

Duque, dicho sea de paso, deberá iniciar cuanto antes su contactos tanto con el Congreso como con el departamento de Estado para coordinar sus prioridades y determinar si se presentarán cambios en el destino de la ayuda.



En los fondos aprobados hay por lo menos unos 180 millones de dólares que están dirigidos a programas que respaldan la implementación de los acuerdos de paz con las Farc y para el desarrollo alternativo y fortalecimiento institucional. El restante, otros US$ 200 millones (aprox.), van para programas asociados a la lucha contra el narcotráfico.



Hay que aclarar, no obstante, que la Cámara de Representantes todavía no ha presentado su proyecto de ley para los operaciones en el extranjero y que los montos en esta legislación podrían ser diferentes a los pedidos por el Senado.



Una vez ambos proyectos estén aprobados por las plenarias, se pasaría a una comisión de conciliación para limar las diferencias.

SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

WASHINGTONEn Twitter: @sergom68