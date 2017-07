Trump amenaza con sanciones a Venezuela si sigue plan de constituyente

El presidente de EE.UU., Donald Trump, amenazó este lunes con "fuertes y prontas" sanciones económicas contra Venezuela si el Gobierno de Nicolás Maduro sigue adelante con sus planes de formar una Asamblea Nacional Constituyente, cuyo proceso electoral está convocado el próximo 30 de julio.

"Estados Unidos no se quedará quieto mientras Venezuela se desmorona. Si el régimen de Maduro impone su Asamblea Constituyente el 30 de julio, Estados Unidos tomará fuertes y prontas acciones económicas", apuntó Trump en un comunicado.



El presidente estadounidense también se refirió a la consulta convocada este domingo por la oposición en la que votaron 7,5 millones de personas: "El pueblo volvió a dejar claro que apoya la democracia, la libertad y el estado de derecho". "Sin embargo, sus actos firmes y valientes siguen ignorados por un mal líder que sueña con convertirse en dictador", dijo Trump.

Finalmente, el mandatario estadounidense reiteró su llamado a unas "elecciones libres y justas" y mostró su apoyo al pueblo "en su intento de restaurar una democracia plena y próspera en su país".



En junio, el secretario de Estado de EE.UU., Rex Tillerson, explicó que el Gobierno de Trump ya trabaja en una "lista muy robusta" de individuos de Venezuela para ampliar sus sanciones por violaciones de derechos humanos en ese país.



Según informes de prensa, Estados Unidos considera ampliar estas sanciones al sector energético de Venezuela, incluida la petrolera estatal PDVSA, un extremo que la Casa Blanca no ha confirmado.



La semana pasada, Maduro reaccionó a las amenazas de sanciones llegadas desde Washington.



"El imperialismo (...) anda amenazándonos que si se da la Asamblea Nacional Constituyente ellos van a bloquear a Venezuela. ¿Bloquear a Venezuela? A Venezuela no la bloquea nadie, compadre", dijo Maduro. El mandatario venezolano agregó que el suyo "es un país libre y soberano" y que "no se deja amenazar mi intimidar por ningún imperio de este mundo".



Maduro también dijo este lunes que mantendrá la propuesta de la constituyente, pese al resultado del plebiscito.



Efe