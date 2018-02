‘En la práctica, la ayuda de EE. UU. no sería reducida’: Embajador

Esta semana, el presidente republicano Donald Trump volvió a sorprender al insistir en un agudo recorte de los fondos que Estados Unidos le da anualmente a Colombia.

Sin embargo, en entrevista con EL TIEMPO, el embajador en Washington, Camilo Reyes, dice que se trata de un ajuste que estaba cantado y probablemente no se materializará en la práctica, pues el Congreso tiene la última palabra.

Aunque admite que existe cierta contradicción al pedir más resultados en la lucha contra las drogas mientras reduce sus aportes, Reyes lo explica como el resultado de una nueva política de la Casa Blanca que busca reducir el gasto en todas sus operaciones en el exterior y nada tiene que ver con Colombia.



¿Qué opina del presupuesto presentado por el presidente Trump esta semana, en el que vuelve a pedir recortes en la ayuda para el país?



Es como una noticia montada sobre una expectativa porque, en realidad, la solicitud de recorte se dio cuando hubo el cambio de administración, el año pasado. Es decir, cuando Trump llegó a la Casa Blanca pidió unas reducciones generales, que no se han dado, y ahora vuelve a pedir más o menos lo mismo. Lo otro que hay que aclarar es que cuando pensamos en el monto final de la ayuda es una cifra que aún no está clara cuando se trata de este 2018, porque aún no ha sido aprobada por el Congreso, y lo mismo pasa con esta que se ha pedido para 2019, que debe hacer su trámite por el Legislativo.

Pero, si uno lo compara con los 391 millones de dólares que se dieron en 2017 y fueron pedidos por la administración de Obama, estos 245 que pide Trump ahora, o los 250 que solicitó el año pasado, sí se ve una clara inclinación al recorte. ¿No le parece?



Eso es así, pero haría dos apreciaciones. Hay que ser claro en que si bien la Administración le apunta a eso, es algo que no depende solo del Ejecutivo. El Gobierno propone, pero es el Congreso el que dispone. Y la reacción del Congreso ha sido muy positiva hacia Colombia, pues tanto la Cámara como el Senado han propuesto incrementar la ayuda por encima de lo que pidió Trump para este 2018. En ambos casos estamos hablando de recursos muy similares a los que se nos dieron en 2017 (391 millones de dólares). Es decir que en la práctica no habría recortes de consideración. Lo otro que hay que tener en cuenta es que esto no es contra un país, sino algo que afecta a todos. Esta administración ha pedido recortar todo el presupuesto del Departamento de Estado para sus operaciones en el exterior. Es decir, esto no es sobre Colombia, sino sobre una estrategia general que ha diseñado la nueva administración.



También se ve en la propuesta de Trump que los recortes más agudos llegan por el lado de los programas de corte social, donde está el grueso de los fondos para ayudar con la implementación de la paz. Pasó de más de 180 millones de dólares en 2017 a pedir solo 105 para 2018 y 100 para 2019. ¿Implica eso que no creen en los acuerdos?



De nuevo, tiene que ver más con la estrategia de esta nueva administración, que les apuesta, en general, más a programas de corte militar que a temas de desarrollo.



En los fondos para la lucha contra las drogas también recorta. Pasa de casi 145 millones de dólares a 125. ¿No le parece una contradicción que exijan más resultados en la lucha contra las drogas y en la erradicación de cultivos, pero luego terminan hasta reduciendo los fondos para ese fin?



Veo una contradicción, pero la veo como parte de la misma decisión de reducir todo el presupuesto. Y estamos hablando de un recorte de menos del 20 por ciento, cuando en otros frentes de su política exterior los recortes son hasta del 35 por ciento. Lo otro que diría al respecto es que la Administración tiene claro que esto es un tema de responsabilidad compartida en el que tenemos que colaborar.



Eso lo dejó claro el secretario de Estado Rex Tillerson durante su visita a Colombia, tanto en público como en privado. Ellos entienden que deben hacer más a la hora de controlar el consumo y reconocen y están dispuestos a respaldar el esfuerzo que se hace en Colombia.

¿Ustedes esperan que el Congreso vuelva a aumentar los recursos de 2019 para el país cuando entren a discutir este año el presupuesto de Trump?



Ese es el trabajo que tenemos que hacer y hacemos permanentemente con nuestras visitas al Legislativo. Yo sí creo que se va a presentar una dinámica similar a la del año pasado, cuando el Congreso concluyó que no era el momento para abandonar a Colombia, dado el importante momento que atravesamos, y decidió elevar los montos de la ayuda.



Ahora estamos ante un escenario muy incierto, pues no hay que olvidar que este año hay elecciones legislativas en EE. UU. y presidenciales y legislativas en Colombia. Es decir, hay demasiados factores en movimiento en ambos países como para pronosticar desde ya el desenlace. Pero sí creo que EE. UU. seguirá ofreciendo su fuerte respaldo.



Durante su visita, Tillerson habló de la posibilidad de redirigir hacia Colombia algunos recursos que tenían presupuestados para Venezuela con la idea de ayudar al país ante la crisis humanitaria que está generando el éxodo de venezolanos. ¿Se vio reflejado eso en el presupuesto de Trump?



Todavía no tenemos información específica sobre eso. Lo que hay es el compromiso público que hizo Tillerson para transferir algunos de esos fondos a Colombia. Mi trabajo de aquí en adelante es aterrizar ese compromiso.



SERGIO GÓMEZ MASERI

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

WASHINGTON

Twitter: @sergom68