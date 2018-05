Lamentable que se use relación con EE. UU. para hacer política: Reyes

El embajador de Colombia ante la Casa Blanca, Camilo Reyes, denunció este jueves que se esté utilizando la política exterior del país, en particular la relación con EE. UU., para anotarse puntos en la campaña electoral de cara a las presidenciales de este 27 de mayo.



Reyes, quien catalogó el hecho como "lamentable", estaba respondiendo a declaraciones de políticos y analista que en estos últimos días han interpretado acciones recientes de Washington como signos de hostilidad hacia Colombia.

"Yo lamento que los intereses políticos vayan por encima de los intereses de la nación y se esté utilizando la política exterior para un tema electoral en Colombia. Me sorprende mucho como están utilizando el tema de las relaciones con Estados Unidos como un tema electoral", dijo Reyes.



El embajador, por ejemplo, negó tajantemente que la decisión de imponer tarifas a las exportaciones de acero y aluminio y no eximir a Colombia de ellas, como lo ha hecho con otros países, sea un signo de problemas en las relaciones.



De acuerdo con Reyes "son tarifas impuestas por Estados Unidos a nivel global porque hay una sobreproducción que hay a nivel global y que afecta a su mercado doméstico, y bajo ninguna circunstancia están dirigidas única y exclusivamente a Colombia".



El embajador explicó que los países que han quedado exentos de las nuevas tarifas han acordado la reducción de su producción nacional dirigida al mercado de EE. UU., mediante el establecimiento de cuotas como en el caso de Corea del Sur y Argentina.



Así mismo, que en junio vence el plazo para que otros países propongan la reducción de cuotas, y que Colombia ya ha tomado medidas anti-dumping de importaciones de acero y aluminio y otras que espera sean tenidas en cuenta por EE.UU. al evaluar la situación.

Reyes insistió en que la relación pasa por un buen momento, como lo demuestra el intercambio de alto nivel que se viene dando con la administración de Donald Trump.



Y menciona la visita del presidente Juan Manuel Santos a la Casa Blanca y las visitas del vicepresidente Mike Pence y el secretario de Estado Rex Tillerson a Colombia como prueba de ello. Así mismo, una conversación reciente entre el nuevo Secretario de Estado, Mike Pompeo, y la canciller María Ángela Holguín.



El embajador, a su vez, le salió al pasó al rumor de que Trump canceló su viaje a Colombia por alguna antipatía con el país.





"El Presidente Trump canceló su viaje a Colombia, pero también lo hizo a Perú. Sin embargo, eso no es señal de una mala relación con Colombia. La cancelación se hizo por una decisión de política exterior que venía enfrentando los Estados Unidos, específicamente Siria, y una situación muy exigente con el tema nuclear con relación a Corea del Norte", afirmó Reyes.



Hace un par de semanas Trump suspendió un viaje previsto a Colombia -y a Perú para asistir a la Cumbre de las Américas- y dio como excusa la inminente intervención militar en Siria como respuesta a un presunto ataque con armas químicas contra la población civil en esa nación.



En su lugar envió al vicepresidente Pence a Lima pero no a Bogotá pues este ya había visitado el país hace un año.



El diplomático también anota que este año EE. UU. autorizó una importante ayuda de US 391 millones de dólares a pesar de los recortes que se vienen dando en otros programas de su política exterior.



Esa ayuda, cabe anotar, fue aprobada por el Congreso gracias al apoyo bipartidista en Cámara y Senado.



Washington, eso si, ha dejado clara su inconformidad por el crecimiento de los cultivos ilícitos en el país. Y se trata de una queja que han formulado demócratas, republicanos y el mismo Trump.



El tema ha generado tensión entre ambos países, especialmente con la administración republicana que ha hecho de la guerra contra las drogas una de sus principales prioridades.

SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington

En Twitter: @sergom68