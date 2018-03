'Esto demuestra que EE. UU. sí quiere ayudar a Colombia': Reyes

Este viernes Estados Unidos aprobó casi US$ 400 millones de dólares para respaldar al país en la lucha contra los narcóticos y la implementación de los acuerdos de paz a lo largo de este 2018. En entrevista con EL TIEMPO el embajador de Colombia ante la Casa Blanca, Camilo Reyes, explica el importante desarrollo y lo que sigue en el proceso para asegurar ese respaldo en el 2019.

¿Cómo recibe la aprobación este viernes de la ayuda de EE.UU. para el país?



Es una muy buena noticia. Incluye recursos por US$ 391 millones de dólares. Esa ayuda que aprueba el Congreso, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, y con apoyo de ambos partidos, representa un notorio aumento que surge por iniciativa del legislativo. La administración había propuesto una ayuda de US$ 251 millones. El Congreso ahora la aumenta Eso demuestra que el país tiene un apoyo importante en el Congreso de EE. UU. que quiere ayudar a Colombia



¿Por qué tanta disparidad entre lo que pide Donald Trump y lo que aprueba el Congreso?



Esa disparidad se debe a una decisión de la nueva administración de reducir considerablemente tanto el presupuesto del departamento de Estado como la ayuda al extranjero en general que afecta a todos los países. Por eso lo que hace el Congreso, de manera bipartidista, es reconocer el carácter especial de la relación entre nuestros dos países.



¿No será que a Trump no le interesa mucho el país?



No creo. Antes cree que hay un interés especial por Colombia. Eso lo demuestran las reuniones de alto nivel que ya hemos sostenido. Desde el encuentro del presidente Santos y Trump el año pasado, hasta las visitas a Washington y Colombia de los vicepresidentes Mike Pence y Óscar Naranjo y los cancilleres Rex Tillerson y María Ángela Holguín. Además, piense usted que de todos los países América Latina el primero que ha querido visitar Trump es a Colombia este próximo 15 de abril.



¿Qué programas piensa financiar EE.UU. con esos dineros que aprueba?



Muchos. Esto incluye ayuda económica para el desarrollo, ayuda para la lucha contra las drogas y el fortalecimiento del Estado de derecho. Hay apoyo para los militares, para la lucha contra el terrorismo y el desminado.



Está previsto en esos recursos el respaldo al programa del gobierno para destruir la mitad de los cultivos en 5 años.



Claro. En la lucha contra el problema mundial de la droga eso estamos haciendo, un esfuerzo conjunto y eso incluye la ayuda de EE.UU.



¿Qué tipo de programas va a apoyar EE.UU con los fondos que dice son para la implementación de los acuerdos de paz?



Hay una parte importante de ese dinero que es para el desarrollo (casi US$ 190 millones). No tengo los detalles específicos pero seguramente servirán para recuperar las áreas afectadas por el conflicto.



Trump volvió a pedir recorte en la ayuda para el 2019, insiste en solo uno US 250 millones. ¿Cree que el Congreso lo volverá a ignorar nuevamente y apruebe más fondos para el país para ese año fiscal?



Va depender mucho de lo que suceda en este año, pero yo tengo confianza que Colombia pueda volver a demostrar que ayudarla es muy buen negocio tanto para los colombianos como para EE. UU.

SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington

En Twitter: @sergom68